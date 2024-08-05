¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó 100Ê¬¤Î3ÉÃµÚ¤Ð¤º92Ç¯¤Ö¤ê¤Î100m·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º 9ÉÃ96¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡Ú¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡Û
ÆüËÜÀª92Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÎ¦¾åÃË»Ò100m·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±½à·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥Ï¥¡¼¥àÁª¼ê¡Ê25¡Ë¤ÏÍ½Áª3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¤Ï2Ãå°ÊÆâ¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ò¾å²ó¤ë9ÉÃ93°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥à¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ÎÄê¥¿¥¤¥à¤ò¤ß¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó
¥ê¥ì¡¼ÂåÉ½¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨Áª¼ê¡Ê28¡Ë¡¢ÌøÅÄÂçµ±Áª¼ê¡Ê21¡Ë¤¬²ñ¾ì¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢Âè5¥ì¡¼¥ó¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤ß¤»¤¿¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ4°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£
¥¿¥¤¥à¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Ë100Ê¬¤Î3ÉÃµÚ¤Ð¤Ê¤¤9ÉÃ96¡£»³åÑÎ¼ÂÀÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¤â¤ÄÆüËÜµÏ¿9ÉÃ95¤Þ¤Ç100Ê¬¤Î1ÉÃ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡¢¤µ¤é¤ËÍ½Áª¤Ç¼«¿È¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÆüËÜ¿Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇ¹âµÏ¿¤Î10ÉÃ02¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£