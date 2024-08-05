伊エラーニ/パオリーニ組が女子ダブルス金 パリ五輪テニス
【AFP＝時事】パリ五輪は4日、テニス女子ダブルス決勝が行われ、大会第3シードでイタリアのサラ・エラーニ（Sara Errani）/ジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini）組がAIN（個人の中立選手）として出場したロシアのミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）/ディアナ・シュナイダー（Diana Shnaider）組を2-6、6-1、10-7で下し、金メダルを獲得した。
アンドレーワ/シュナイダー組は銀メダルに終わったが、ウクライナ侵攻のためAINとして出場しているロシア勢にとって今大会初のメダルとなった。
3位決定戦では、第8シードでスペインのクリスティーナ・ブクサ（Cristina Bucsa）/サラ・ソリベストルモ（Sara Sorribes Tormo）組がチェコのカロリーナ・ムホバ（Karolina Muchova）/リンダ・ノスコバ（Linda Noskova）組を6-2、6-2で退け、銅メダルを獲得した。
【翻訳編集】AFPBB News
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