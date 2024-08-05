パリ五輪、テニス女子ダブルス。表彰式で金メダルを手にポーズをとるイタリアのサラ・エラーニ（左）/ジャスミン・パオリーニ組（2024年8月4日撮影）。(c)CARL DE SOUZA / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は4日、テニス女子ダブルス決勝が行われ、大会第3シードでイタリアのサラ・エラーニ（Sara Errani）/ジャスミン・パオリーニ（Jasmine Paolini）組がAIN（個人の中立選手）として出場したロシアのミラ・アンドレーワ（Mirra Andreeva）/ディアナ・シュナイダー（Diana Shnaider）組を2-6、6-1、10-7で下し、金メダルを獲得した。

　アンドレーワ/シュナイダー組は銀メダルに終わったが、ウクライナ侵攻のためAINとして出場しているロシア勢にとって今大会初のメダルとなった。

　3位決定戦では、第8シードでスペインのクリスティーナ・ブクサ（Cristina Bucsa）/サラ・ソリベストルモ（Sara Sorribes Tormo）組がチェコのカロリーナ・ムホバ（Karolina Muchova）/リンダ・ノスコバ（Linda Noskova）組を6-2、6-2で退け、銅メダルを獲得した。

【翻訳編集】AFPBB News

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