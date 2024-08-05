パリ五輪、ゴルフ男子。表彰式に臨む（左から）銀メダルを獲得した英国のトミー・フリートウッド、金メダルを獲得した米国のスコッティ・シェフラー、銅メダルを獲得した松山英樹（2024年8月4日撮影）。(c)Emmanuel DUNAND / AFP

写真拡大

【AFP＝時事】パリ五輪は4日、ゴルフ男子最終ラウンドがパリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（Le Golf National、パー71）で行われ、松山英樹（Hideki Matsuyama）が通算17アンダーで銅メダルを獲得した。

　コース記録タイの「62」で回ったスコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler）が通算19アンダーで金メダルを獲得し、英国のトミー・フリートウッド（Tommy Fleetwood）が1打差で銀メダルを手にした。

【翻訳編集】AFPBB News

■関連記事
松山英樹は4位で最終Rへ 首位Tにシャウフェレら パリ五輪ゴルフ男子
松山英樹が首位タイ 18番では痛いダブルボギー パリ五輪ゴルフ男子
松山が首位発進、東京金シャウフェレ2位 パリ五輪ゴルフ男子