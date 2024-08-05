松山英樹が銅メダル獲得 シェフラー金 パリ五輪男子ゴルフ
【AFP＝時事】パリ五輪は4日、ゴルフ男子最終ラウンドがパリ郊外のル・ゴルフ・ナショナル（Le Golf National、パー71）で行われ、松山英樹（Hideki Matsuyama）が通算17アンダーで銅メダルを獲得した。
コース記録タイの「62」で回ったスコッティ・シェフラー（Scottie Scheffler）が通算19アンダーで金メダルを獲得し、英国のトミー・フリートウッド（Tommy Fleetwood）が1打差で銀メダルを手にした。
【翻訳編集】AFPBB News
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