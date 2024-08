【ディズニーキャラクター YULULUN】8月24日 発売予定価格: ぬいぐるみS 2,970円 ボールチェーンマスコット:2,189円

タカラトミーアーツは、「ディズニーキャラクター YULULUN」シリーズより、ぬいぐるみ「もふもふたった!」とボールチェーンマスコットを8月24日に発売する。価格はぬいぐるみが2,970円、ボールチェーンマスコットが2,189円。

「もふもふたった!」は、足に入ったペレットで自立でき、もふもふした触り心地のいい生地と淡い色味が特徴となっている。

ラインナップは、「もふもふたった!」が「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「くまのプーさん」、「スティッチ」の全5種。

ボールチェーンマスコットが「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「くまのプーさん」、「スティッチ」、「ピグレット」、「ティガ―」、「チップ」、「デール」の全9種。

ディズニーキャラクター YULULUN

8月24日 発売予定

ぬいぐるみS

価格:2,970円

ミッキーマウス

ミニーマウス

くまのプーさん

スティッチ

ドナルドダック

ボールチェーンマスコット

価格:2,189円

ミッキーマウス

ミニーマウス

ドナルドダック

スティッチ

くまのプーさん

ピグレット

ティガ―

チップ

デール

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard.