ジョコビッチが悲願の金メダル アルカラスとの熱戦制す パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は4日、テニス男子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は7-6（7-3）、7-6（7-2）で第2シードのカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）を下し、初の五輪金メダルを獲得した。
五輪金メダル獲得と四大大会（グランドスラム）全制覇の「ゴールデンスラム」達成は、史上5人目の快挙となる。
【翻訳編集】AFPBB News
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