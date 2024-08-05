パリ五輪、テニス男子シングルス決勝。金メダル獲得を喜ぶセルビアのノバク・ジョコビッチ（2024年8月4日撮影）。(c)CARL DE SOUZA / AFP

写真拡大

【AFP＝時事】パリ五輪は4日、テニス男子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのノバク・ジョコビッチ（Novak Djokovic、セルビア）は7-6（7-3）、7-6（7-2）で第2シードのカルロス・アルカラス（Carlos Alcaraz、スペイン）を下し、初の五輪金メダルを獲得した。

　五輪金メダル獲得と四大大会（グランドスラム）全制覇の「ゴールデンスラム」達成は、史上5人目の快挙となる。

【翻訳編集】AFPBB News

■関連記事
鄭が中国勢初のシングルス金メダル獲得 パリ五輪テニス女子
マレーが現役に幕、ダブルス準々決勝敗退 パリ五輪テニス男子
シフィオンテクは涙の銅メダル パリ五輪テニス女子