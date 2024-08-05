【「ディズニードリームトラベル」関連アイテム】
8月5日 発売

　郵便局物販サービスは、「ディズニードリームトラベル」関連アイテムの販売を、本日8月5日から一部の郵便局店頭にて開始する。

　今回登場するのは「ミッキー」と「ミニー」が日本全国を飛び回る「Disney Dream Travel」の商品。47都道府県ごとに異なるデザインを使用した「封筒付きダイカットカード」・「小分け袋」・「ステッカー」・「アクリルキーホルダー」がラインナップされている。

商品概要

「ドリームトラベル 封筒付ダイカットカード」

価格：550円

「北海道」のデザイン例

【ドリームトラベル 封筒付ダイカットカード】
商品内容：封筒、カード 各1枚入

商品サイズ
・封筒：約155×155mm（幅×高さ）
・カード：約150×150mm（幅×高さ）

素材：紙

「ドリームトラベル 小分け袋」

価格：330円

「東京」のデザイン例

【ドリームトラベル 小分け袋】
商品内容：10枚入り

本体サイズ：約120×175mm（幅×高さ）

素材：紙

「ドリームトラベル キャラクターステッカー」

価格：396円

「静岡」のデザイン例

【「ディズニードリームトラベル」47都道府県ごとのデザイン例の一覧】

【ドリームトラベル キャラクターステッカー】
・商品内容：1枚入り

・本体サイズ：約62×80mm（幅×高さ）以内

・素材：ポリ塩化ビニル・PP

「ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション」

価格：990円

「沖縄」のデザイン例

【ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション　デザイン一覧】

【ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション】
・商品内容：1個入り

・本体サイズ：約52×58mm（幅×高さ）

・素材：アクリル樹脂

※全国6地域ごとで中身が見えないパッケージに入ったブラインド商品

販売情報

【販売場所】
全国約1,880郵便局
※上記のうち、「ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション」は全国約940の郵便局で販売。

【販売開始日】
8月5日

(C) Disney