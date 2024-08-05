「ディズニードリームトラベル」のステッカーやアクスタなどが郵便局にて本日8月5日発売ミッキー&ミニーが日本全国を飛び回るデザイン
【「ディズニードリームトラベル」関連アイテム】
8月5日 発売
【ドリームトラベル 封筒付ダイカットカード】
商品サイズ
【ドリームトラベル 小分け袋】
【ドリームトラベル キャラクターステッカー】
【ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション】
【販売場所】
【販売開始日】
8月5日 発売
郵便局物販サービスは、「ディズニードリームトラベル」関連アイテムの販売を、本日8月5日から一部の郵便局店頭にて開始する。
今回登場するのは「ミッキー」と「ミニー」が日本全国を飛び回る「Disney Dream Travel」の商品。47都道府県ごとに異なるデザインを使用した「封筒付きダイカットカード」・「小分け袋」・「ステッカー」・「アクリルキーホルダー」がラインナップされている。
商品概要
「ドリームトラベル 封筒付ダイカットカード」
価格：550円
「北海道」のデザイン例
【ドリームトラベル 封筒付ダイカットカード】
商品内容：封筒、カード 各1枚入
商品サイズ
・封筒：約155×155mm（幅×高さ）
・カード：約150×150mm（幅×高さ）
素材：紙
「ドリームトラベル 小分け袋」
価格：330円
「東京」のデザイン例
【ドリームトラベル 小分け袋】
商品内容：10枚入り
本体サイズ：約120×175mm（幅×高さ）
素材：紙
「ドリームトラベル キャラクターステッカー」
価格：396円
「静岡」のデザイン例【「ディズニードリームトラベル」47都道府県ごとのデザイン例の一覧】
【ドリームトラベル キャラクターステッカー】
・商品内容：1枚入り
・本体サイズ：約62×80mm（幅×高さ）以内
・素材：ポリ塩化ビニル・PP
「ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション」
価格：990円
「沖縄」のデザイン例【ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション デザイン一覧】
【ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション】
・商品内容：1個入り
・本体サイズ：約52×58mm（幅×高さ）
・素材：アクリル樹脂
※全国6地域ごとで中身が見えないパッケージに入ったブラインド商品
販売情報
【販売場所】
全国約1,880郵便局
※上記のうち、「ドリームトラベル アクリルキーホルダー コレクション」は全国約940の郵便局で販売。
【販売開始日】
8月5日
(C) Disney