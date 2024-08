【二番目の運命】著者:幌山あき集英社

OLの京香は、職場で働く渉に一目惚れし、思わず「好きです」と告白する。しかし次の瞬間、渉の元カノ、まどかの霊が視えるようになる。恋路の邪魔ばかりしてくるまどか。京香は、どうにか除霊しようと試みるのだが……。

本作「二番目の運命」は、幌山あき氏の短編作品で「少年ジャンプ+」にて2021年3月より配信されている。

恋敵が元カノの霊だなんて、現実だったら平常心では居られない。もしかしたら霊が視えた瞬間、怖くて相手への恋心を諦めてしまうかもしれない。本作では、まどかの理不尽な嫌がらせに、我慢の限界を超えた京香が立ちむかう。

京香の渉への想いや、まどかが最後に京香にした“お願い”には、大好きな相手がいる人ならば、心にぐっとくるものがあるだろう。京香とまどか、小気味の良い2人のやりとりに、どんどん読み進めたくなるラブコメ風の作品だが、ハートフルなストーリーも味わえる。

【あらすじ】

OLの京香は職場で働く渉に恋をした。しかし彼には元カノの霊・まどかが取り憑いていた!恋路の邪魔ばかりしてくるまどかをどうにか除霊しようと試みるが…!?「ジャンプの漫画学校」出身の期待の新人が描く、元カノ幽霊との三角関係を描く恋愛ハートフルストーリー!

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.