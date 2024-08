【無料公開】8月5日~8月11日

講談社は、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」の無料公開を8月5日より8月11日にかけて実施する。

無料公開は8月6日に本作の単行本第4巻が発売されることを記念して行なわれるもの。無料範囲は1巻分、及び”5話描き直し”前の(旧)31話より(旧)35話となる。

【あらすじ】

童貞高校生のゴトウが好きになったのはセックス大好きなギャル・アガワさん。ある日の放課後、彼女が同級生とセックスしているところを見てしまって──。

