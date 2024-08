「日本いちじく」と呼ばれる蓬莱柿を贅沢に使用！乃が美「広島県産いちじくジャム」

乃が美は、2024年8月9日(金)より、国内『乃が美』店舗にて、「広島県産いちじくジャム」を数量限定で発売します。

乃が美「広島県産いちじくジャム」

■販売価格 :1本 1,100円(税込)

■販売期間 :2024年8月9日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■販売対象店舗:・国内店舗 店舗一覧

・ECサイト

https://nogami.take-eats.jp/

完熟した蓬莱柿のほどよい酸味と甘みを活かした上品な味わいが楽しめます。

「生」食パンとの相性も抜群で、夏の終わりを彩る、至福のひとときを楽しめます。

「広島県産いちじくジャム」は、8月〜10月頃が旬の別名「日本いちじく」と呼ばれる蓬莱柿(ほうらいし)を贅沢に使用した商品です。

蓬莱柿は、寒さの厳しい地域では栽培が難しく、主に西日本で栽培されています。

中でも、広島県は日本で一番の生産量を誇る蓬莱柿の名産地です。

鮮度の保持が難しいため、主に西日本のみの流通に限られており、完熟するといちじくの中でも甘味が強くなる品種として知られています。

瑞々しい真っ赤な果肉は、豊かな香りと濃厚な甘みが特徴で、種の食感も楽しい果実です。

もっちりとした食感の「生」食パンは、蓬莱柿の素材の味を活かした「広島県産いちじくジャム」とも相性抜群です。

