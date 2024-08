脂身が少なくヘルシー！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハラミカットステーキフェア」

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「ハラミカットステーキフェア」を開催中です。

炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハラミカットステーキフェア」

販売価格: 【200g】2,200円 (税込2,420円)

【300g】3,300円 (税込3,630円)

開催期間: 2024年8月1日(木)〜2024年9月末予定

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店

店舗情報:

https://beef-impact.com/

※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページを確認してください。

『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「ハラミカットステーキフェア」を開催中☆

ビーフインパクトのフェアの中でも人気のある「ハラミ」が2024年も登場します。

ハラミとは牛の横隔膜の部位であり、脂身が少なくヘルシーでありながらも、旨味が強いのが特徴。

食べやすくカットされたハラミステーキはオリジナルステーキソースと相性抜群です。

