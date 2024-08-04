脂身が少なくヘルシー！炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハラミカットステーキフェア」
『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「ハラミカットステーキフェア」を開催中です。
炭焼ステーキ BEEF IMPACT「ハラミカットステーキフェア」
販売価格： 【200g】2,200円 (税込2,420円)
【300g】3,300円 (税込3,630円)
開催期間： 2024年8月1日(木)〜2024年9月末予定
※なくなり次第終了とさせていただきます。
開催店舗： 炭焼ステーキ BEEF IMPACT全店
店舗情報：
https://beef-impact.com/
※営業時間は各地域の状況により異なりますので、詳しくはビーフインパクト公式サイトのNEWSページを確認してください。
『炭焼ステーキ BEEF IMPACT』では、炭焼ステーキ BEEF IMPACTフェアメニューとして「ハラミカットステーキフェア」を開催中☆
ビーフインパクトのフェアの中でも人気のある「ハラミ」が2024年も登場します。
ハラミとは牛の横隔膜の部位であり、脂身が少なくヘルシーでありながらも、旨味が強いのが特徴。
食べやすくカットされたハラミステーキはオリジナルステーキソースと相性抜群です。
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