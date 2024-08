BE:FIRST(RIJF2024)

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが3日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」に出演した。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」には3年連続の出演となり、バンド編成で楽曲を披露。8月28日にリリースされる2年振りのオリジナルアルバム「2:BE」にも収録されている「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」をはじめ、全10曲を披露し、大白熱のパフォーマンスでオーディエンスを沸かせた。 今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。<ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 SETLIST>https://BEFIRST.lnk.to/RIJF2024_SETLISTMainstreamMasterplanBrave GenerationScreamSet SailDon’t Wake Me UpShining OneGreat MistakesBye-Good-ByeBoom Boom Back BE:FIRSTの2024年の夏はまだ始まったばかり。音楽フェスへの出演やアルバム「2:BE」のリリースとリードトラック「Blissful」の先行配信を控えている。