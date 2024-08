私立恵比寿中学が結成15周年記念イベント「えびちゅう夏祭り」を8月4日(日)西武新宿PePe前広場で開催した。オフィシャルレポートを掲載する。夏祭りらしくメンバーカラーをモチーフにした浴衣で2Fバルコニーに登場したメンバーは、約30分間にわたってミニライブを行った。広場は駆け付けた3000人のファミリー(私立恵比寿中学の愛称)で埋め尽くされ、現地は熱狂的な盛り上がりを見せた。またメンバーがイベント会場に向かうロケバス内の様子からABEMAでの生中継も行われ、現地のみならず全国のファミリーと一緒に結成15周年を賑やかに祝った。

ミニライブは「Knock You Out!」の自己紹介ラップでスタート。続く「MISSION SURVIVOR」では、メンバーがバルコニーから降りて、広場のファミリーに水をかけるパフォーマンスが行われた。新宿ど真ん中での思いも掛けない水かけパフォーマンスにファミリーは大歓声。そのままの熱量で「えびぞりダイアモンド!!」でぶち上げ、ストリーミング総再生回数4,000万回を突破した最新アルバム『indigo hour』の収録曲で世界的大ヒット中のTVアニメ『マッシュル-MASHLE-神覚者候補選抜試験編』第2期エンディングテーマの「トーキョーズ・ウェイ!」、夏の定番ソング「ラブリースマイリーベイビー」といった人気曲が披露され、広場は瞬く間に賑やかなお祭りムードに。最後は「永遠に中学生」で締めくくられるとファミリーたちは一体となって熱狂し、ミニライブを楽しんだ。MCパートでは、メンバーが結成15周年を振り返りながら、メンバーの星名が『私立恵比寿中学結成15周年を迎えました! 皆さんのおかげでここまで続けてこれました! 本当に感謝しています! 私たちまだまだ皆さんの支えが必要ですので、さいたまスーパーアリーナへの目標、そしてそれを達成したその先も、皆さんと駆け抜けていきたいと思います! これからも私立恵比寿中学の応援よろしくお願いします!』とこれまでの活動やファミリーへの感謝の気持ちを語った。また、ライブ中には8月17日(土)、18日(日)に山中湖交流プラザきらら シアターひびきにて開催される毎年恒例夏の野外ライブ『えびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖 2024』の開催に合わせて、8月17日(土)に今年のファミえんテーマソング、楽しく踊って盛り上がれる夏のダンスナンバー「いろはにODORYANSE」を含む全3曲入りの『FAMIEN24 e.p.』がデジタル配信されることが発表。本日よりデジタルリリースに先駆け、Pre-save/Pre-add(ライブラリ追加予約)がスタート。登録を行うと、メンバーからのスペシャルコメント動画が試聴可能となる。さらにファミリーからもこの特別な日を祝うため、ファン企画としてユニカビジョンで「えびちゅう15周年お祝いちゅう」との文字と共にメンバー紹介のお祝い映像が上映。新宿の街中に祝福のムードが広がる中、結成15周年という節目にふさわしい熱狂的な盛り上がりを見せ、ファミリーとの絆を改めて感じるイベントとなった。私立恵比寿中学は来年3月20日(木祝) さいたまスーパーアリーナで開催されるライブ『私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025〜LOVE&BRAVE〜』も控えている。飛躍し続ける彼女たちから目が離せない。<リリース情報>私立恵比寿中学Digital EP『FAMIEN24 e.p.』2024年8月17日リリース=収録曲=1. いろはにODORYANSE2. 青春ソンビィィズ -2024-3. HOT UP!!! -2024-https://paps.grooveforce-jp.com/lp?id=2024080208375122sPMDH83UrR&openExternalBrowser=1<ライブ情報>私立恵比寿中学 結成15周年記念イベント「えびちゅう夏祭り」生配信見逃し配信|8月11日(日) 23:59まで視聴可能配信チケット https://abema.app/wM4o「私立恵比寿中学 15th Anniversary Tour 2024 〜the other side of indigo hour〜」ツアーファイナルNHK大阪ホール公演見逃し配信|配信終了後から8月4日(日) 23:59まで視聴可能https://abema.tv/live-event/14823835-a67e-4f21-8ac8-c34648f0fc9cえびちゅう 夏のファミリー遠足 略してファミえん in 山中湖 2024<DAY1>2024年8月17日(土)【open 15:00 / start 16:30】<DAY2>2024年8月18日(日)【open 11:00 / start 12:30】風見和香生誕ソロライブ「ののかまると犬の散歩〜すくすく成長中〜」2024年9月4日(水)KT Zepp Yokohama桜井えま生誕ソロライブ「はにーえまいる〜沼2〜」2024年9月5日(木)KT Zepp Yokohama桜木心菜生誕ソロライブ「桜木NightProm〜3rd night〜」2024年9月17日(火)Zepp Shinjuku(TOKYO)私立恵比寿中学 ROAD TO SAITAMAフリーライブツアー2024-20252024年10月14日(月・祝)コクーンシティ コクーン2 コクーンひろば2025年1月4日(土)神戸ハーバーランド スペースシアター詳細は後日HPにて発表予定「私立恵比寿中学 15th Anniversary 大学芸会2025〜LOVE&BRAVE〜」2025年3月20日(祝・木)さいたまスーパーアリーナチケット・詳細ページ:https://shiritsuebichu.jp/私立恵比寿中学オフィシャルサイト http://www.shiritsuebichu.jp/