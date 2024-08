シンガーソングライターのmiletが、全国ホールツアー「milet live tour ”stairs” 2024」を8月3日(土)千葉・市川市文化会館を皮切りにスタートした。miletは、2021年8月東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演、2023年末には4年連続となるNHK紅白歌合戦に出場する等、破竹の勢いで活躍中のシンガーソングライター。そして昨年は『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌をMAN WITH A MISSIONとコラボで担当し大きな話題と集め、TVアニメ「葬送のフリーレン」でも2期連続エンディングテーマを担当、今年も「hanataba」が大ヒット中、現在もテレビ朝日系 木曜ドラマ「スカイキャッスル」テーマソングを担当するなど益々の活躍を見せている。

そんなmiletが自身最多21か所での全国ホールツアー「milet live tour ”stairs” 2024」を昨日8月3日(土)千葉・市川市文化会館を皮切りにスタートした。今ライブツアーも、セットリスト・演出・衣装・グッズデザイン等、miletが何度もスタッフと話し作り上げたというLIVEになっており大きな盛り上がりをみせmiletも「この日を本当に楽しみにしていました。ここに集まってくれて、歌を聴いてくれて、受け取ってくれて本当にありがとうございます。今日がこのlive tour ”stairs”の1段目です。最後までみんなでこの階段を完成させたいと思います。」と集まったファンに、感謝を伝えた。そして11月から自身初となるアジアツアー”milet Asia Tour 2024”を開催する事が決定。miletの海外公演は2023年11月の台北公演以来1年ぶりの開催となる。今回発表されたアジアツアーは、単独公演では初となる香港と上海での公演や、韓国の音楽フェスティバルへの出演も含まれている。<ライブ情報>「milet live tour "stairs" 2024」8月3日(土)千葉県・市川市文化会館8月10日(土)宮城県・仙台サンプラザホール8月12日(月)静岡県・アクトシティ浜松 大ホール8月17日(土)岐阜県・長良川国際会議場 メインホール8月18日(日)愛知県・愛知県芸術劇場 大ホール8月23日(金)北海道・カナモトホール8月25日(日)北海道・旭川市民文化会館 大ホール8月31日(土)広島県・広島文化学園HBGホール9月1日(日)岡山県・倉敷市民会館9月6日(金)大阪府・フェスティバルホール9月7日(土)大阪府・フェスティバルホール9月14日(土)香川県・サンポートホール高松 大ホール9月16日(月)京都府・ロームシアター京都 メインホール9月20日(金)埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール9月23日(月)神奈川県・神奈川県民ホール 大ホール9月28日(土)石川県・本多の森北電ホール9月29日(日)新潟県・新潟テルサ10月9日(水)東京都・東京ガーデンシアター10月10日(木)東京都・東京ガーデンシアター10月19日(土)熊本県・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)10月20日(日)福岡県・福岡サンパレスホテル&ホール”milet Asia Tour 2024milet Asia Tour 2024 in Hong Kong2024年11月7日(木) 香港/AsiaWorld-Expo, Hall 10チケット一般発売日:2024年8月8日 13:00 ※現地時間/日本時間14:00公演情報:Clockenflap https://www.instagram.com/clockenflap/WONDERLIVET 20242024年11月8日(金)~10日(日) ソウル/KINTEX HALL 7·8·9Bチケット一般発売日:2024年8月8日 12:00 ※現地時間/日本時間12:00公演情報:WONDERLIVET https://www.wonderli.vet/※miletの出演日は後日発表となります。milet Asia Tour 2024 in Shanghai※会場・日程など詳細は後日、追って発表致します。公演情報:EUPHORIC PRODUCTION https://weibo.com/eupdmilet Asia Tour 2024 in Taipei2024年11月30日(土) 台北/Taipei Music Center公演情報:大鴻藝術 BIG ART https://www.facebook.com/bigart.tw*各公演ごとの詳細、チケットの販売などに関しては後日発表となります。milet Official Website https://www.milet.jp/