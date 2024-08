マンチェスター・シティはチェルシーとのプレシーズンマッチに4-2で勝利し、勝利でアメリカツアーを終えた。



主力選手の多くが不在の中で戦ったプレシーズンマッチでシティにとって大きな収穫となったのが新星オスカー・ボブだろう。昨シーズン公式戦26試合の出場で2ゴール2アシストを記録したボブは要所要所では存在感を残したものの、定位置確保にまでは至らなかった。



スター選手揃いの今のシティで安定した出場時間を獲得するのは至難の業のように思えるが、プレシーズンマッチでのボブからは期待感を感じた。アメリカで行われたプレシーズンマッチ4試合で2ゴール3アシストの活躍を見せたボブ。ゴールもアシストもパターンが豊富で、レギュラー陣にも劣らぬパフォーマンスを見せた。





Oscar Bobb on the scoresheet again in the USA



