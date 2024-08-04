¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÂÌÌÜ¤À¡×¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÊÑ¤¨¹¥´¶¿¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜÌî¼ê¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç½é¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ¡¡2·³´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½4¹Åç¡Ê4Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®4Ç¯ÌÜ¡¢·¬¸¶½¨»øÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö7ÈÖÆóÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÅÏîµÎ¦¤ÎÆóÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡ÖÎ¦¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤ÀÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£7²ó¤ÏÅÏîµÎ¦¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¹Åç¤ÎÅê¼ê¤¬¸òÂå¡£½éµå¤òÁÀ¤¤¡¢ÃæÁ°¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÅê¼ê¤Î¡ËÂå¤ï¤êºÝ¤Î½éµå¤Ï¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿¤éÀäÂÐ¿¶¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨2·³Àï¤Ï3·î21Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¡Ë¤¬½é½Ð¾ì¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤¸¤ãÂÌÌÜ¤À¡×¡½¡£Åê¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÙ¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢Â¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤ËÊÑ¹¹¡£µå¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÇ·â¤òËá¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÈó¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï82»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬7ÎÒ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î9ËÜ¤À¡£ºÆ¤Ó2·³Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢7·î26Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨4»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È½éÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë»þ¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÈà¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Öµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤âÅöÁ³¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤òìÅÍß¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÑÀª¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÅê¼ê¤ÈÆâÌî¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¡£º£µ¨¤«¤éÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â»î¹çÅÓÃæ¤ÇÆóÎÝ¤«¤é±¦Íã¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¡¢¼éÈ÷¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤â¡ËÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²Ì½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë