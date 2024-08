旬のフルーツの多彩なおいしさにうっとり！ ロブション出身シェフによるパティスリーが誕生（東京・赤坂）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」の立ち上げメンバーの一人であるシェフがオープンしたパティスリー。季節のみずみずしいフルーツを使ったスイーツが楽しめます。

Patisserie i griega(東京・赤坂)

テイクアウト、イートインどちらも楽しめます 写真:お店から

2024年7月3日「Patisserie i griega(パティスリー イ グリエガ)」が赤坂・アークヒルズ内にオープン。「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」「ジョエル・ロブション」で長年腕を振るってきたパティシエールがつくったパティスリーです。

シェフ・パティシエール 吉田順子さん 写真:お店から

シェフパティシエールの吉田順子さんは、2003年「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」を立ち上げたメンバーの一人。20世紀最高の料理人と言われた巨匠ジョエル・ロブション氏の薫陶を受け、12年間、パティスリー部門の責任者を務めるなど活躍。その後、同じロブション出身者がオープンした「SPROUT Café さくら坂」でシェフを務めました。

周辺の再開発により惜しまれながら「SPROUT Café」は閉店。「SPROUT Café」ファンの要望もあり、同店にほど近いアークヒルズ内に「Patisserie i griega」をオープンしました。

店舗内観。「Dos Escenas」のバーエリアになります 出典:Leia_orgさん

店があるのはスペイン料理レストラン「Dos Escenas」内の一角。店内の席数30席のほか、テラス席32席もイートインスペースとして使えます。気候の良い時期に散歩がてら立ち寄るのもいいですね。

「桃のショートケーキ」 1,210円 写真:お店から

ロブション氏から受けた教えは「3種類以上の材料を加えずに作る、必要以上に色々な味を混ぜず、素材をシンプルに生かす」ということ。仕入れたフルーツの状態を見極めながら、熟練した技術で至福のスイーツを作り上げていきます。

いただけるメニューはその季節に一番おいしいフルーツの味わいを生かしたパフェやケーキなど。ケーキはテイクアウトでき、手土産にぴったりな焼き菓子も用意されています。

「桃のパフェ」 2,268円 フレッシュな桃、サブレ類、ソルベ、アイスクリーム、ジュレなどすべてが混ざってもおいしく食べられるように絶妙なバランスで組み立てられています 写真:お店から

一番のおすすめは「さくら坂」時代から好評だったパフェ。夏のフルーツは桃。桃をフレッシュなまま、またはソルベやコンポートに仕立て、それぞれの桃のおいしさを味わえるようになっています。

桃のおいしさを引き立てるためコンポートにはカルダモンとバニラを使い、スモモとヨーグルトのソルベ、オリーブオイルのアイスをプラス。多彩な味のハーモニーで旬の桃のおいしさを存分に味わえるパフェになっています。

「さくらんぼとレモンのミルクレープ」 1,210円 写真:お店から

ショートケーキも合わせるフルーツによって、生クリームの配合やスポンジ生地の厚みを変えるなど、匠の技が生かされています。

ケーキは15層からなるミルクレープもおすすめ。マスカルポーネを加えた生クリーム、レモン果汁を搾って作ったレモンカードを重ね、フルーツには少し酸味があるグリオットチェリーを使用。夏にぴったりの甘酸っぱいケーキになっています。

「クレームキャラメル」 682円。紅玉子を使用しているため、濃いオレンジ色をしたプリンになっています 写真:お店から

定番のスイーツとして、紅玉子を使用したなめらかなくちどけのプリンや素材の香りが楽しめるサブレ類などがラインアップ。ワンランク上の味わいにすでにファンも多いようです。



いつもより少し贅沢で甘いひとときを楽しみに、出かけてみてはいかがでしょう。



食べログレビュアーのコメント

「桃のパフェ」 2,268円 出典:どくだみちゃんさん

『桃のパフェ。

食べ進むうちに味が変わっていく中、ライチのジュレの香りが素敵〜と思いつつ最後にたどり付いたのはオリーブオイルのアイス。

ねっとり感がありますが甘さ控えめ、そして融点の違いからか最後にいただいても溶けることなく

だから一番下に入れているのかと納得。



一見わかりませんが、様々な素材を使いその掛け合わせも面白く非常に凝ったパフェの構成。

全体に甘すぎず最後まで美味しくいただけました!

お店の雰囲気は別として、このレベルのパフェを2268円でいただけるとはもはや事件!?レベルかと。

桃の次はシャインマスカットらしいので、それも楽しみです!』(どくだみちゃんさん)

「桃のパフェ」 出典:大豆トラベラーさん

『「桃パフェ」

美しい見た目のパフェは涼しげで上品です。

上に乗っているビスキュイはとても香りが良く素材の味がしっかりしています。

ヨーグルトとディルが使われたクリームは香りが口いっぱいに広がり優しい味わい。

桃のソルベはしっかりと桃を感じられて舌ざわりも滑らかです。

すもものソルベは桃のソルベより少し酸味が感じられるのでさっぱりしています。

どちらもヨーグルトのクリームとの相性が抜群でこれだけの商品があってもいいのではと思える程。

オリーブオイルアイスは油分が多いからか溶けるのがゆっくりでとても滑らか。

不思議な感覚のアイスで癖になる味です。

そしてアイスの中では一番下に配置されているのですが溶けてしまう心配もなし。

この気遣いもまさに一流なのではないでしょうか。

コンポートやジュレとありとあらゆるものが主役でありながら他の主張を邪魔する事のないまさに圧倒的なスイーツのマリアージュを楽しめました』(大豆トラベラーさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Patisserie i griega住所 : 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 2FTEL : 03-5544-9191

文:小田中雅子

