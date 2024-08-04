中国の渝湘複線高速道路、重慶彭水−酉陽区間の建設が大詰め
2日、建設が進む渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
【新華社重慶8月4日】中国の重慶市−湖南省間で建設中の渝湘（ゆしょう）複線高速道路は、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県−酉陽（ゆうよう）トゥチャ族ミャオ族自治県区間の工事が大詰めを迎え、工事を請け負う鉄道建設大手の中国鉄建傘下、中鉄二十局集団の作業員が全域検査や路面清掃、付帯設備の設置などを行っている。
渝湘複線高速道路の総延長は280キロ。重慶市巴南区−彭水、彭水−酉陽、重慶市武隆区−貴州省道真コーラオ族ミャオ族自治県の3区間からなり、橋とトンネルが全線の平均8割を占める。全線開通後は渝湘高速道路（重慶市−湖南省長沙市）の渋滞緩和が見込まれる。
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で、付帯設備の設置を進める作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で建設が進む龔灘（きょうたん）インターチェンジ。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、建設が進む渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で建設が進む阿蓬江（あほうこう）大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で建設が進む阿蓬江大橋。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で、付帯設備の設置を進める作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）
2日、渝湘複線高速道路の彭水−酉陽区間で、付帯設備の設置を進める作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）