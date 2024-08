東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中にディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年9月1日 〜 2024年11月7日

東京ディズニーリゾートでは、2024年9月1日〜11月7日までの期間、“ディズニー・ハロウィーン2024”にちなんだメニューが登場!

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」でも“ディズニー・ハロウィーン2024”をテーマにしたスペシャルなメニューが楽しめます。

“ディズニー・ハロウィーン”ケーキセット

価格:2,500円

提供時間:12:00〜19:00

クリームチーズムース サツマイモクリームとリンゴのミルフィーユコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ケーキセット」

秋の食材、サツマイモクリームとリンゴを使ったミルフィーユの上にはクリームチーズのムース、そして周りにはフルーツも添えられています。

ほうきに乗ったゴーストの姿がインパクトたっぷり☆

“ディズニー・ハロウィーン”プレミアムスウィーツセット

価格:5,800円

提供時間:15:00〜19:30

アペタイザー・スモークサーモンとポテトクリーム・紫キャベツと胡桃のサラダ・鴨肉とリンゴのサラダ・チキンと牛蒡 ハニーマスタードソースブレッド・パンプキンサラダ・パテ・ド・カンパーニュとキャロットラペ・デュクセルとチーズ・海老とタマゴデザート・ホワイトチョコレートムース・バスクチーズケーキプティ・フール・マカロン・パンプキンガレット・ミニタルトコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

種類豊富なアペタイザーやスウィーツを少しずつ贅沢にいただける、「“ディズニー・ハロウィーン”プレミアムスウィーツセット」

ゴーストに、パンプキンやコウモリなどのハロウィーンらしいモチーフがところどころに取り入れられています。

季節感が楽しめる食材を使用しているのはもちろん、オレンジや黒、紫、緑など彩りにもこだわりが◎

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

価格:1,500円

提供時間帯:カフェ&カクテル

カルピス、ホワイトピーチシロップ、グレナデンシロップ、マンゴーアイス、ゆず・かりんシロップ、黄桃、ホイップクリーム、ビスケット、チョコレート

爽やかなマンゴーアイスがのった「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」

カルピスがベースのドリンクで、ホワイトピーチシロップにグレナデンシロップでアクセントを、さらに黄桃がゴロっと入っているので食感も楽しい!

マンゴーアイスには、ビスケットやチョコレートでデコレーションが施されています。

「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースター付き☆

コースターには、ほうきに乗ったゴーストや、バルーンの中に入ったゴースト、目がまわったゴーストなど、表情豊かなゴーストたちがたくさんデザインされています。

“ディズニー・ハロウィーン”ライトディナー

価格:5,000円

提供時間:17:00〜19:30

海老と彩り野菜のサラダ エスニックドレッシングチキンのスープカリー ココナッツ風味栗とスウィートチョコレートのムース ミックスベリーソースコーヒー または 紅茶

ご予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(ライトディナー限定)」よりお申し込みください。

※2024年10月24日(木)〜11月1日(金)ご利用分は2024年8月1日(木)13:00より受付を承ります。

なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2024年8月1日(木)13:00以降、宿泊予約(バケーションパッケージ、客室のみ)成立後、予約・購入履歴からもご予約いただけます。

前菜にメイン、スウィーツがいただける「“ディズニー・ハロウィーン”ライトディナー」

ユニークな器に盛り付けられたお食事は見た目も素敵で、ココナッツ風味のチキンのスープカリーやサラダはエスニックな味わいを堪能できます☆

妖艶な雰囲気漂う、栗とスウィートチョコレートのムース ミックスベリーソースには、「チップ」と「デール」の姿も。

“ディズニー・ハロウィーン”のロゴも添えられています!

「“ディズニー・ハロウィーン”ライトディナー」には、オリジナルチャームも付属。

“ディズニー・ハロウィーン2024”のコスチュームを着た「ミッキーマウス」のチャームで、紫を基調とした背面にはキラキラと輝くラメがたっぷりと施されています☆

ハロウィーン気分をより盛り上げてくれるお食事やスウィーツにドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニューの紹介でした。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルチャームはミッキー!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.