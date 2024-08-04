BEGIN¡¡½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¿·¶Ê¡Ö½ÂÃ«É´Ç¯ÁíÍÙ¤ê¡×¤ò½éÈäÏª¡Ö½ÂÃ«¤Î¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖBEGIN¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«109¤Ç¡ÖÂè5²ó¡¡½ÂÃ«ËßÍÙ¤ê¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¿·¶Ê¡Ö½ÂÃ«É´Ç¯ÁíÍÙ¤ê¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³µÁÎ´ÀÐ³À»ÔÄ¹¤Î¾Ò²ð¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ËßÍÙ¤ê¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖÅìµþ²»Æ¬¡×¡ÖÃº¹£Àá¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¥á¥É¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤âºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¤Î3¿Í¤À¤¬¡¢BEGIN¤Ï2000Ç¯°Ê¹ß¡¢½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä¡¦É´¸®Å¹¤Ë¤¢¤ëÅÁÀâ¤ÎÏ·ÊÞ¥í¥Ã¥¯µÊÃãB.Y.G¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¤Ï¡ÈÅìµþ¤Î¸Î¶¿¡É¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÈæ²Å±É¾º¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â²¿¤«¤Î±ï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³½ÂÃ«¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á»ä¤¿¤Á¤Ï½Ð²ñ¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¤Î¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Äº£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö½ÂÃ«¤ÎËßìý¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ø½ÂÃ«²»Æ¬¡Ù¤ä½ÕÆüÈ¬Ïº¤µ¤ó¤Î¡Ø¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÂÃ«²»Æ¬¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤í¤½¤í¿·¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤³¤³¤Ç½éÈäÏª¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£