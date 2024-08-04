【ダリア賞結果】プリティディーヴァが断然人気に応えデビュー2連勝
4日、新潟競馬場で行われたダリア賞(2歳・オープン・芝1400m)は、中団追走から直線で各馬を差し切ったC.ルメール騎手騎乗の1番人気プリティディーヴァ(牝2、美浦・田中博康厩舎)が、好位から脚を伸ばした3番人気セイウンビッグバン(牡2、美浦・萱野浩二厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分21秒6(良)。
さらに4馬身差の3着に4番人気ミーントゥビー(牝2、美浦・堀内岳志厩舎)が入った。なお、2番人気サニーサルサ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)は4着に終わった。
勝ったプリティディーヴァは、父Kingman、母Assurance、その父Teofiloという血統。6月の新馬戦に続くデビュー2連勝を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆プリティディーヴァ(牝2)
騎手:C.ルメール
厩舎:美浦・田中博康
父:Kingman
母:Assurance
母の父:Teofilo
馬主:吉田和美
生産者:Assurance Syndicate
【全着順】
1着 プリティディーヴァ 1人気
2着 セイウンビッグバン 3人気
3着 ミーントゥビー 4人気
4着 サニーサルサ 2人気
5着 ユメシバイ 5人気
6着 ナムラトロム 6人気
7着 カミーチェ 9人気
8着 クマノコ 7人気
9着 チューリップ 8人気