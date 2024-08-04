4日、新潟競馬場で行われたダリア賞(2歳・オープン・芝1400m)は、中団追走から直線で各馬を差し切ったC.ルメール騎手騎乗の1番人気プリティディーヴァ(牝2、美浦・田中博康厩舎)が、好位から脚を伸ばした3番人気セイウンビッグバン(牡2、美浦・萱野浩二厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分21秒6(良)。

さらに4馬身差の3着に4番人気ミーントゥビー(牝2、美浦・堀内岳志厩舎)が入った。なお、2番人気サニーサルサ(牝2、栗東・高橋康之厩舎)は4着に終わった。

勝ったプリティディーヴァは、父Kingman、母Assurance、その父Teofiloという血統。6月の新馬戦に続くデビュー2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆プリティディーヴァ(牝2)

騎手:C.ルメール

厩舎:美浦・田中博康

父:Kingman

母:Assurance

母の父:Teofilo

馬主:吉田和美

生産者:Assurance Syndicate

【全着順】

1着 プリティディーヴァ 1人気

2着 セイウンビッグバン 3人気

3着 ミーントゥビー 4人気

4着 サニーサルサ 2人気

5着 ユメシバイ 5人気

6着 ナムラトロム 6人気

7着 カミーチェ 9人気

8着 クマノコ 7人気

9着 チューリップ 8人気