¸ÞÎØ¥´¥ë¥Õ¤Î¥ë¡¼¥ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤Î°ã¤¤¤â¡Ä£²°Ì¤ä£³°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤Ë¶á¤¤¡Ö¥´¥ë¥Õ¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â£´Æü´Ö£·£²¥Û¡¼¥ë¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¶¥¤¦¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥×¥ì¡¼¤ÇÁè¤¦¸Ä¿ÍÀï¤À¡£ÃË½÷³Æ£¶£°¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï£±Æü¤«¤é£´Æü¤Þ¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ï£·Æü¤«¤é£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢£³¿Í£±ÁÈ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ä£´Æü´Ö¤ÇÁè¤¦ÄÌ¾ï¤Î¥Ä¥¢¡¼Âç²ñ¤È°ã¤¦ÅÀ¤Ï¡¢Âè£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£³£¶¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ëÍ½ÁªÍî¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Æ¥£¡¼¥ª¥Õ
¡¡£³ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£³¥é¥¦¥ó¥É¤È£´ÆüÌÜ¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»¥¹¥³¥¢¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À®ÀÓ¤¬²¼¤ÎÁª¼ê¤«¤é¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¼ó°Ì¤ÎÁª¼ê¤ÏºÇ¸å¤ÎÁÈ¤Ç¤Þ¤ï¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ò£´°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢ºÇ¸å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤ÎÁÈ¤Ç¥í¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥Û¥¤¥´¡¼¥ë¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÈÆ±ÁÈ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¡Ê£±ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Þ¤¿¤Ï£±£°ÈÖ¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂè£±ÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥£¡¼¥ª¥Õ¤È¸Æ¤Ö¡£
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢£±¡Á£³°Ì¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÊý¼°¤Ç¶¥¤¦¡£¥¹¥³¥¢¤¬°¤¤Áª¼ê¤«¤éÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¡¢£±¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÊý¼°¤À¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿£·¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£±¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÃ¦Íî¤·¤Æ£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï£´Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ£²°Ì¤Ç¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î·ë²Ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ï£±£¹£°£°Ç¯¤È£±£¹£°£´Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¶¥µ»¤«¤é³°¤µ¤ì¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤ÇÉü³è¤·¤¿¡£