¤Þ¤¿¤¢¤È°ìÊâ¡ÖÁøÆñ¤·¤Æµ¢¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¡ÅìÊ¡²¬¡¢ÄºÅÀÆÏ¤«¤º¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò·è¾¡¡¡½ÙÂæ³Ø±à3¡½1ÅìÊ¡²¬¡Ê4Æü¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¶å½£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¤ÇÅìÊ¡²¬¤¬2Ç¯Á°¤ËÂ³¤Æ½àÍ¥¾¡¡£2019Ç¯¤È21Ç¯¤Î3°Ì¤â´Þ¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Ê¤¬¤éÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÁª¼ê¤ÏËèÇ¯Âå¤ï¤ë¤Î¤Ç¡ÊÍ¥¾¡¤Ø¤Î¡Ë8¹çÌÜ¡¢9¹çÌÜ¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£ÁøÆñ¤·¤Æµ¢¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Æ£¸µ´ÆÆÄ¤ÏÈý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Î½à·è¾¡¤ÇÍìÆî¤Ë2¡½1¤Ç¾¡Íø¡£Ç´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï½ÙÂæ³Ø±à¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ÈÂè4¥»¥Ã¥È¤Ï23¡½25¡£Æ£¸µ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤È´èÄ¥¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÆ£¤È°ÂºÂ´Ö¤Î3Ç¯À¸Î¾¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÏÁ´¹ñ¾å°Ì¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç16ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¾È²°¼ç¾¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£½Õ¹â¤ÇÀã¿«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢åÌÌ©¤µ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë