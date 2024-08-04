¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¡×£Î£È£Ë¤ËÎ¦¾å³¦¶þ»Ø¤Î¸µ¸ÞÎØÈþ½÷¥Ï¡¼¥É¥é¡¼ÅÐ¾ì¤ÇÊ¨¤¯¡¡¥Ð¥Ê¢¶ÚÈþ½÷¥é¥ó¥Ê¡¼¤â£×²òÀâ
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£´Æü¸á¸å¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦Î¦¾å¡×¤òÊüÁ÷¡£¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µ¸ÞÎØÎ¦¾å¤ÎÈþ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È£²¿Í¤Î¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥ì¥¢¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¦¾å³¦¶þ»Ø¤ÎÈþ½÷¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼Ê¸»Ò¤µ¤ó¡Ê£³£¶¡Ë¤È¡¢ËÌµþ¸ÞÎØÂç²ñ¤«¤é£³Âç²ñ½Ð¾ì¤·¤¿£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸µÂåÉ½¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿Ê¡ÅçÀéÎ¤¤µ¤ó¡Ê£³£¶¡Ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï²£ÉÍ¹ñÂç¶µ°é¿Í´Ö²Ê³ØÉôÂ´¡¢Ê¡Åç¤µ¤ó¤Ï½çÅ·Æ²ÂçÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È±¤òÂ«¤Í¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ïº°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¡õÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¾åÉÊ¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡£Ê¡Åç¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÀÄ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤â¤¢¤ê¡¢¾åÉÊ¥Þ¥À¥à´¶¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¤¤¤¤¼¡£¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤æ¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢²òÀâ¤âÌÀ²÷¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£¡ÖÌÚÂ¼Ê¸»Ò¡õÊ¡ÅçÀéÎ¤¤Ï²¶ÆÀ¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÊ¡ÅçÀéÎ¤¤ÏÄ¶¥ì¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£