º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡¢°ðÂ¼°¦µ±¤ò¹Ê¤áÍî¤È¤·¡Ö£Î¡½£±¡×ÇòÀ±È¯¿Ê¡Ö¤¹¤²¤§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¤³¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¼¡×¡Ä£¸¡¦£´²£ÉÍ
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£²£°£²£´¡×¡Ê£´Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Î¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯·èÄêÀï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£²£°£²£´¡×¤¬£´Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¡Ö£Î¡½£±¡×¤Ï¡¢£Á¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì£¸Áª¼ê·×£±£¶Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£³«ËëÀï¤Î²£ÉÍÉðÆ»´Û¤«¤é£¸·î£²£µÆü¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¹ñºÝ²ñµÄ¾ìÂç²ñ¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢£¹·î£±ÆüÂçºå¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ë¤Æ£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±°ÌÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢§½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¢¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯
À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£¶Ç¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
Âç´äÎÍÊ¿¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Æ¡Ê£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î£Ç£Á£Ô£Å¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡Ê£Î£Ø£Ô¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¾®Æ½ÆÆ»Ê¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¢¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯
·ý²¦¡Ê£¶Ç¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
À¬Ìð³Ø¡Ê£²Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
°ðÂ¼°¦µ±¡Ê£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¦¥ë¥Õ¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥¿¥Ó¥ª¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ê£Î£Ø£Ô¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡³«ËëÀï¤Î£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¤È£Ù£Ï£É£Ã£È£É²þ¤á°ðÂ¼°¦µ±¤¬ÂÐÀï¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç½é½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Þ¥ó¡×ÆÃ·±¤ò´º¹Ô¤·¤¿°ðÂ¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ØÀáµ»¤ÇÂ¤òÊá³Í¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¼¥¯¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤á¾å¤²°ðÂ¼¤ò¼º¿À¤µ¤»¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö°ðÂ¼¡ª´®Ç½¤·¤¿¤¼¡×¤È¾¡Íø¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¡Ö¤Þ¤º¤Ï£±¾¡¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©³Ú¤·¤á¤¿¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¶»¤òÄ¥¤ê¡Ö²¶¤Ï¤¹¤²¤¨³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ø£Î¡½£±¡Ù£±¤«·îÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¼¡×¤ÈÍ¥¾¡¤òÀë¸À¤·¤¿¡£