Samsung製品がApple製品のデザインをパクっている という指摘は10年以上前から存在しており、一時はAppleがSamsungを訴えるに至りました。2024年7月に発表されたSamsungのGalaxy Watch UltraやGalaxy Buds 3もApple製品によく似ているという指摘がありますが、このような現状にSamsungの会長ですらウンザリしていることが報道により明らかになっています。[단독][현장기자] 이재용이 뿔났다…'애플스러워진' MX사업부 | 아주경제

https://www.ajunews.com/view/20240801110154499Samsung chief ain’t too happy about copying Apple’s designs either. - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/2/24212147/samsung-chief-aint-too-happy-about-copying-apples-designs-eitherEven Samsung's chairman is livid his company keeps ripping off Apple designs - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/08/02/even-samsungs-chairman-is-livid-his-company-keeps-ripping-off-apple-designs/韓国の経済メディアであるAjuNewsの報道によると、温厚で怒らない性格として社内でも知られているSamsungのイ・ジェヨン会長が、自社製品とApple製品のデザイン面の類似性に激怒しており、モバイル部門の従業員に対して苦言を呈したことが明らかになりました。ジェヨン会長はグループ長などの一部幹部に対して人事処分を行ったことも明らかになっており、情報筋は「Samsung社内の雰囲気はあまりよくない」と説明しているそうです。「Samsungにこれまでの方針を転換し、独自のデザインを持った製品開発を進めることができるのか、それともAppleのデザインを盗用する文化が社内文化に深く根付いてしまっているのかはわかりません」と9to5Macは報じています。なお、SamsungのGalaxy Watch Ultraについて、テクノロジーメディアの9to5Googleは「Galaxy Watch Ultraを実際に見たとき、Appleの頑丈なウェアラブル(Apple Watch Ultra)に100%影響を受けていると思いました。ただし、Samsungがこの分野に参入したのは初めてではないことには注意が必要です。Galaxy Watch 5 ProはGalaxy Watch Ultraの前身です。素材やデザイン上の決定のいくつかは確かに驚くべきものですが、Samsungが以前にも似たようなものを作ろうとしたことがないというわけではありません」と指摘。ただし、本体側面の竜頭にアクセントとしてオレンジ色を配している点や、オレンジ色のストラップが用意されている点など、わかりやすくApple Watch Ultraのデザインに影響を受けている部分が複数見られるとも指摘しました。Galaxy Watch Ultraの見た目は以下の通り。Galaxy Watch Ultraのバンドは、Apple Watch Ultra 2と同時に登場したオーシャンバンドによく似たデザインです。以下の画像はApple Watch Ultra(上)とGalaxy Watch Ultra(下)の側面に配置された竜頭やサイドボタンのデザインを比較したもの。Galaxy Watch Ultraは竜頭だけでなくサイドボタンにもアクセントのオレンジ色を配しています。また、アプリアイコンが並ぶUIも非常によく似ています。さらに、Galaxy Buds 3(左)とAirPods Pro 2(右)を並べた画像が以下。こちらもデザインがよく似ていることがわかります。