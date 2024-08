ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、サイドや後ろから見た姿もかわいい「名札ココ肩3段フリルTシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アリエル/ラプンツェル」名札ココ肩3段フリルTシャツ

© Disney

価格:各1,790円(税込)

サイズ:100、110、120、130、140

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ふわふわフリルが目をひく華やかなデザインのTシャツ。

3段重ねでボリュームいっぱいのフレンチスリーブで、左胸には針で生地を傷めにくい名札付けワッペンが施されています。

ワッペンはハートモチーフなので、名札を付けていなくてもおしゃれなワンポイントに!

身生地は着心地のよい綿100%天竺素材が使用されています。

内側には油性ペンで直接書けてにじみにくいお名前スペースつき。

デザインは「アリエル」と「ラプンツェル」の2種類がラインナップされています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

爽やかな雰囲気を演出してくれる、白を基調にした『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのTシャツ。

前面には頬杖をついてこちらを見つめている「アリエル」の姿が大きくプリントされています。

「アリエル」の周りに散りばめられた、貝がらやヒトデなどの海をモチーフにしたアートも素敵です☆

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

© Disney

ガーリーなピンクを基調にした『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのTシャツ。

長い髪の毛を垂らし、片足をあげてお茶目なポーズをとる「ラプンツェル」の姿が大きくプリントされています。

背景にプリントされた、線画タッチのお花なども印象的です。

ディズニープリンセスの「アリエル」と「ラプンツェル」をプリントしたフリルTシャツ。

サイドや後ろから見た姿もかわいい「名札ココ肩3段フリルTシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

