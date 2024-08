セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ピノキオ」 Lぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ピノキオ」 Lぬいぐるみ

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約14×13×33cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

妖精から命を吹き込まれた、操り人形「ピノキオ」の冒険が描かれる、ディズニーの名作『ピノキオ』

1940年に公開されたアニメ作品をはじめ、Disney+ではCGアニメーションを組み合せた実写版映画も配信されるなど、世代を超えて愛されている作品です。

そんな「ピノキオ」のぬいぐるみがセガプライズから登場します。

後ろで手を組み、上目づかいでデザインされた「ピノキオ」の表情がかわいい☆

飾りの付いた帽子やリボンがアクセントになった服装もしっかり再現されています。

トレードマークでもある長いお鼻やサイドに流した長い前髪もポイントです。

操り人形「ピノキオ」の特徴をとらえた、大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「ピノキオ」 Lぬいぐるみは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

