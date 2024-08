セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 Lぬいぐるみ ふっくらおなかVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Lぬいぐるみ ふっくらおなかVer.

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約26×16×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ディズニーキャラクター「ベイマックス」のぬいぐるみが登場!

ちょこんとお座りする「ベイマックス」をデザインした、存在感あるサイズのぬいぐるみです。

赤いパワードスーツからお腹がはみ出たぽってりとしたお腹や手足も注目ポイント。

作中のワンシーンを彷彿とさせる、ストーリー性あふれるディズニーグッズです☆

赤いパワードスーツからはみ出したボディがかわいい「ベイマックス」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー「ベイマックス」 Lぬいぐるみ ふっくらおなかVer.は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに投入予定です☆

