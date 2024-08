THE RAMPAGEが4日、東京・LDH Kitchen THE HANEDA HOUSEで、「THE RAMPAGE夏祭り presented by Colantotte」に出席した。

イベントには陣(30)RIKU(30)川村壱馬(27)吉野北人(27)浦川翔平(27)藤原樹(26)武知海青(26)の7人が参加。

バタフライ、自由形でジュニア五輪出場経験もある武知は、パリ五輪競泳女子400メートルメドレーリレー、800メートルリレー日本代表の白井璃緒(24)と同じスイミングスクールで競い合っていた。「もともと僕は一般クラスで習っていたけど、コーチからスカウトされて選手コースに上がったときには、もう白井選手はいました」という。「白井選手の姉も選手コースで、僕のお姉ちゃんも選手コース。お姉ちゃん同士も競い合っていました」と話した。

白井は「当時からすごく速かった」という。「白井選手はメドレーでしたが、僕がバタフライの関西代表で出た時に(白井が)背泳ぎで出たりで、タイムで競い合っていた」とし、「バタフライなら勝てるぞ、みたいなちっちゃな自慢をしながらやっていたけど、他の種目は完敗なくらい速くて、当時から輝いていました」と振り返った。

白井が第1泳者(背泳ぎ)で出場した400メートルメドレーリレー予選では、日本は全体の5位で決勝に進出。5日未明の決勝へ向け「東京五輪を経験し五輪は2度目なので緊張にも慣れていると思うし、全日本や世界水泳も経験してる」とし、「大舞台の慣れを良い風に生かして自分の持っている力を発揮していただければ、良い結果が生まれると思う。同じスクールの出身としては応援しています」とエールを送った。