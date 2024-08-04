Ê©½ÀÏ¢²ñÄ¹¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÉÔËþÂçÊ®½Ð¤Î¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¡ÖIOC¤¬´ÉÍý¡×¶¯Ä´¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»º®¹çÃÄÂÎ¤Î·è¾¡¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï²Ì¤¿¤»¤º¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï6¿Í¤ò½ª¤¨¤Æ¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤ÇÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³¬µé¶èÊ¬¤ÎÁª¼ê¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢Êý¼°¤Ë¤è¤ëÂåÉ½Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂåÉ½Àï¤ÏÃË»Ò90¥¥íÄ¶µé¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£Î©¡ÊJES¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤·¤ÆÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¥Æ¥Ç¥£¡¦¥ê¥Í¡¼¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÀÆÆ£¤Ï²Ì´º¤Ë¥ê¥Í¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Ï1ËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤Ë¤è¤ëÂåÉ½Àï¤Î·ë²Ì¤ò½ä¤êÂç¹Ó¤ì¡£ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRMC¡¡Sport¡×¤ÏÂåÉ½Àï¤Ë90¥¥íÄ¶µé¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤À¤¬¡¢±¢ËÅ¤òµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Î¥ß¥¹²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥í¡¼¤ÏIOC¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈà¤é¤¬¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢IOC¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥Ç¥£¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÆüËÜ¤Ï¡Ë¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£