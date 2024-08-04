【全初戦組み合わせ掲載】26年ぶり甲子園出場の掛川西 初戦は日本航空(山梨)との“富士山ダービー”に【第106回全国高校野球選手権大会組み合わせ抽選会】
8月7日に阪神甲子園球場で開幕する第106回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が4日、大阪・フェスティバルホールで行われ、静岡代表の掛川西(26年ぶり6回目出場)は大会第4日目(10日)第4試合で、日本航空(山梨)と対戦することが決まりました。
日本航空は3年ぶり7回目の出場、「日本一泥臭いチーム」を標榜する投打に粘り強いチームで、山梨大会決勝では東海大甲府を7-1を退けました。
静岡代表対山梨代表の“富士山ダービー”の通算成績は夏は1勝1敗。春は、掛川西が第66回大会(1994)で山梨学院大附(現山梨学院)と対戦し、1-7で敗れています。掛川西は60年ぶりの夏甲子園勝利を目指します。【第106回全国高校野球選手権大会初戦組み合わせは次の通り】
＜第1日(8月7日)＞⚾有田工(佐賀)×滋賀学園(滋賀) ⚾英明(香川)×健大高崎(群馬) ⚾岐阜城北(岐阜)×智弁学園(奈良)
＜第2日(8月8日)＞⚾大阪桐蔭(大阪)×興南(沖縄) ⚾明豊(大分)×小松大谷(石川) ⚾京都国際(京都)×札幌日大(南北海道)
＜第3日(8月9日)＞⚾花咲徳栄(埼玉)×新潟産大附(新潟) ⚾金足農(秋田)×西日本短大附(福岡) ⚾南陽工(山口)×菰野(三重)
＜第4日(8月10日)＞⚾中京大中京(愛知)×宮崎商(宮崎) ⚾木更津総合(千葉)×神村学園(鹿児島) ⚾聖カタリナ(愛媛)×岡山学芸館(岡山) ⚾掛川西(静岡)×日本航空(山梨)
＜第5日(8月11日)＞⚾鳴門渦潮(徳島)×早稲田実(西東京) ⚾聖光学院(福島)×鶴岡東(山形) ⚾大社(島根)×報徳学園(兵庫) ⚾創成館(長崎)×白樺学園(北北海道)
＜第6日(8月12日)＞⚾熊本工(熊本)×広陵(広島) ⚾富山商(富山)×東海大相模(神奈川) ⚾鳥取城北(鳥取)×明徳義塾(高知) ⚾北陸(福井)×関東一(東東京)
＜第7日(8月13日)＞⚾長野日大(長野)×青森山田(青森) ⚾石橋(栃木)×聖和学園(宮城) ⚾霞ヶ浦(茨城)×智弁和歌山(和歌山) ⚾花巻東(岩手)×有田工・滋賀学園の勝者