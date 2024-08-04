8月7日に阪神甲子園球場で開幕する第106回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が4日、大阪・フェスティバルホールで行われ、静岡代表の掛川西(26年ぶり6回目出場)は大会第4日目(10日)第4試合で、日本航空(山梨)と対戦することが決まりました。

日本航空は3年ぶり7回目の出場、「日本一泥臭いチーム」を標榜する投打に粘り強いチームで、山梨大会決勝では東海大甲府を7-1を退けました。

静岡代表対山梨代表の“富士山ダービー”の通算成績は夏は1勝1敗。春は、掛川西が第66回大会(1994)で山梨学院大附(現山梨学院)と対戦し、1-7で敗れています。掛川西は60年ぶりの夏甲子園勝利を目指します。

【第106回全国高校野球選手権大会初戦組み合わせは次の通り】

＜第1日(8月7日)＞

⚾有田工(佐賀)×滋賀学園(滋賀)

⚾英明(香川)×健大高崎(群馬)

⚾岐阜城北(岐阜)×智弁学園(奈良)

＜第2日(8月8日)＞

⚾大阪桐蔭(大阪)×興南(沖縄)

⚾明豊(大分)×小松大谷(石川)

⚾京都国際(京都)×札幌日大(南北海道)

＜第3日(8月9日)＞

⚾花咲徳栄(埼玉)×新潟産大附(新潟)

⚾金足農(秋田)×西日本短大附(福岡)

⚾南陽工(山口)×菰野(三重)

＜第4日(8月10日)＞

⚾中京大中京(愛知)×宮崎商(宮崎)

⚾木更津総合(千葉)×神村学園(鹿児島)

⚾聖カタリナ(愛媛)×岡山学芸館(岡山)

⚾掛川西(静岡)×日本航空(山梨)

＜第5日(8月11日)＞

⚾鳴門渦潮(徳島)×早稲田実(西東京)

⚾聖光学院(福島)×鶴岡東(山形)

⚾大社(島根)×報徳学園(兵庫)

⚾創成館(長崎)×白樺学園(北北海道)

＜第6日(8月12日)＞

⚾熊本工(熊本)×広陵(広島)

⚾富山商(富山)×東海大相模(神奈川)

⚾鳥取城北(鳥取)×明徳義塾(高知)

⚾北陸(福井)×関東一(東東京)

＜第7日(8月13日)＞

⚾長野日大(長野)×青森山田(青森)

⚾石橋(栃木)×聖和学園(宮城)

⚾霞ヶ浦(茨城)×智弁和歌山(和歌山)

⚾花巻東(岩手)×有田工・滋賀学園の勝者