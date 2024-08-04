【甲子園】全４９校の組み合わせ決定 早実・鳴門渦潮、大阪桐蔭・興南、東海大相模・富山商と初戦
第１０６回全国高校野球選手権記念大会（７日から１７日間・甲子園）の組み合わせ抽選会が４日、全４９校の関係者が集まり大阪市内で行われ、３回戦までの組み合わせが決まった。
春夏連覇を目指す健大高崎（群馬）は、第１日第２試合で英明（香川）と激突する。
第１回大会にも出場した早実（西東京）は、第５日第１試合で鳴門渦潮（徳島）と対戦。吉田輝星（オリックス）の弟・大輝投手（２年）が背番号「１」でベンチ入りする金足農（秋田）は、第３日第２試合で西日本短大付（福岡）と戦う。
また、７日の開幕カードは、有田工（佐賀）―滋賀学園（滋賀）に決まった。
組み合わせは以下の通り
◆第１０６回全国高校野球選手権記念大会 組み合わせ◆
（左より一塁側、試合開始時刻、三塁側）
★１回戦
８月７日（水）
１ 有田工１０：００滋賀学園
２ 英明１６：００健大高崎
３ 岐阜城北１８：３０智弁学園
８月８日（木）
１ 大阪桐蔭８：００興南
２ 明豊１０：３５小松大谷
３ 京都国際１７：００札幌日大
８月９日（金）
１ 花咲徳栄８：００新潟産大付
２ 金足農１０：３５西日本短大付
３ 南陽工１７：００菰野
８月１０日（土）
１ 中京大中京８：００宮崎商
２ 木更津総合１０：３５神村学園
３ 聖カタリナ学園１３：１０岡山学芸館
４ 掛川西１５：４５日本航空
８月１１日（日）
１ 鳴門渦潮８：００早実
２ 聖光学院１０：３５鶴岡東
３ 大社１３：１０報徳学園
４ 創成館１５：４５白樺学園
★２回戦
８月１２日（月）
１ 熊本工８：００広陵
２ 富山商１０：３５東海大相模
３ 鳥取城北１３：１０明徳義塾
４ 北陸１５：４５関東第一
８月１３日（火）
１ 長野日大８：００青森山田
２ 石橋１０：３５聖和学園
３ 霞ケ浦１３：１０智弁和歌山
４ 花巻東１５：４５有田工と滋賀学園の勝者