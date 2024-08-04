組み合わせが全て出そろった抽選会会場

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　第１０６回全国高校野球選手権記念大会（７日から１７日間・甲子園）の組み合わせ抽選会が４日、全４９校の関係者が集まり大阪市内で行われ、３回戦までの組み合わせが決まった。

　春夏連覇を目指す健大高崎（群馬）は、第１日第２試合で英明（香川）と激突する。

　

　第１回大会にも出場した早実（西東京）は、第５日第１試合で鳴門渦潮（徳島）と対戦。吉田輝星（オリックス）の弟・大輝投手（２年）が背番号「１」でベンチ入りする金足農（秋田）は、第３日第２試合で西日本短大付（福岡）と戦う。

　また、７日の開幕カードは、有田工（佐賀）―滋賀学園（滋賀）に決まった。

　組み合わせは以下の通り

◆第１０６回全国高校野球選手権記念大会　組み合わせ◆

（左より一塁側、試合開始時刻、三塁側）

★１回戦

　８月７日（水）

１　有田工１０：００滋賀学園

２　英明１６：００健大高崎

３　岐阜城北１８：３０智弁学園

　８月８日（木）

１　大阪桐蔭８：００興南

２　明豊１０：３５小松大谷　

３　京都国際１７：００札幌日大　

　８月９日（金）

１　花咲徳栄８：００新潟産大付　

２　金足農１０：３５西日本短大付　

３　南陽工１７：００菰野　

　８月１０日（土）

１　中京大中京８：００宮崎商　

２　木更津総合１０：３５神村学園　

３　聖カタリナ学園１３：１０岡山学芸館　

４　掛川西１５：４５日本航空

　８月１１日（日）

１　鳴門渦潮８：００早実　

２　聖光学院１０：３５鶴岡東　

３　大社１３：１０報徳学園

４　創成館１５：４５白樺学園　

★２回戦

　８月１２日（月）

１　熊本工８：００広陵　

２　富山商１０：３５東海大相模　

３　鳥取城北１３：１０明徳義塾　

４　北陸１５：４５関東第一　

　８月１３日（火）

１　長野日大８：００青森山田　

２　石橋１０：３５聖和学園

３　霞ケ浦１３：１０智弁和歌山　

４　花巻東１５：４５有田工と滋賀学園の勝者　