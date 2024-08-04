¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÈÂçÀª¤¬ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡¡ÅÔ¤ÎÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¤Ë¶¨ÎÏ
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢ÂçÀªÎ¾Åê¼ê¤¬¡¢£´Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÁ°¤ËÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à£±£±¿Í¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤ª¤±¤ëÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òµð¿ÍÀï¤Ë¾·ÂÔ¡££²Áª¼ê¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¼êÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¾¯Ç¯¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¸Í¶¿¤Ï¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤ª¥«¥Í¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÆ»¶ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÌîµå¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ÂçÀª¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ÈÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£