¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢µ­Ç°Âç²ñ¡Ê8·î7Æü³«Ëë¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬4Æü¡¢¸á¸å2»þ¤«¤éÂçºå»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¤ÈÂè1Æü¤ÎÂè2»î¹ç¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½àÍ¥¾¡¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÏÂç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë¤ÈÂè5Æü¤ÎÂè3»î¹ç¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£½Õ²ÆÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¤È¶½Æî¡Ê²­Æì¡Ë¤ÏÂè2Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë·èÄê¡£¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤¬½éÀï¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡¡³«Ëë»î¹ç¤Ç¤ÏÍ­ÅÄ¹©¡Êº´²ì¡Ë¤È¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£Áª¼êÀëÀÀ¤Ï19¹»¤Î¼ç¾­¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤ÎÄÔ°°ÍÛ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¼ç¾­¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£

¡¡½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï1Æü3»î¹ç¤ÎÂç²ñÂè3Æü¤Þ¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¸áÁ°¤ÈÍ¼Êý¤ËÊ¬¤±¤ë¡ÖÄ«Í¼2ÉôÀ©¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£

¡¡½Ð¾ì49¹»¤Î½éÀïÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

Âè1Æü¡¡8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë

¢¦1²óÀï

­¡ Í­ÅÄ¹©¡Êº´²ì¡Ë¡Ý¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë (10:00)

­¢ ±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë¡Ý·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë (16:00)

­£ ´ôÉì¾ëËÌ¡Ê´ôÉì¡Ë¡ÝÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë (18:30)

Âè2Æü¡¡8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë

¢¦1²óÀï

­¡Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¡Ý¶½Æî¡Ê²­Æì¡Ë (8:00)

­¢ ÌÀË­¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡Ý¾®¾¾ÂçÃ«¡ÊÀÐÀî¡Ë (10:35)

­£µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë ¡Ý»¥ËÚÆüÂç¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë (17:00)

Âè3Æü¡¡8·î9Æü¡Ê¶â¡Ë

¢¦1²óÀï

­¡ ²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¡Ý¿·³ã»ºÂçÉÕ¡Ê¿·³ã¡Ë (8:00)

­¢ ¶âÂ­ÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¡ÝÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë (10:35)

­£ÆîÍÛ¹©¡Ê»³¸ý¡Ë ¡Ý ¸ÖÌî¡Ê»°½Å¡Ë(17:00)

Âè4Æü¡¡8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¢¦1²óÀï

­¡ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë ¡Ý µÜºê¾¦¡ÊµÜºê¡Ë(8:00)

­¢ ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡Ý¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë (10:35)

­£À»¥«¥¿¥ê¥Ê³Ø±à¡Ê°¦É²¡Ë ¡Ý ²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë(13:10)

­¤ ³ÝÀîÀ¾¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡Ý ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¡Ë(15:45)

Âè5Æü¡¡8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë

¢¦1²óÀï

­¡ ÌÄÌç±²Ä¬¡ÊÆÁÅç¡Ë¡ÝÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë (8:00)

­¢ À»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡ÝÄá²¬Åì¡Ê»³·Á¡Ë (10:35)

­£Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë ¡Ý ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë(13:10)

­¤ ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡Ý Çò³ò³Ø±à¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë(15:45)

Âè6Æü¡¡8·î12Æü¡Ê·î¡Ë

¢¦2²óÀï

­¡·§ËÜ¹©¡Ê·§ËÜ¡Ë ¡Ý¹­ÎÍ¡Ê¹­Åç¡Ë (8:00)

­¢ÉÙ»³¾¦¡ÊÉÙ»³¡Ë ¡ÝÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë (10:35)

­£Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¡ÝÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë (13:10)

­¤ËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¡Ý´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë (15:45)

Âè7Æü¡¡8·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë

¢¦2²óÀï

­¡Ä¹ÌîÆüÂç¡ÊÄ¹Ìî¡Ë ¡ÝÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë (8:00)

­¢ÀÐ¶¶¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¡ÝÀ»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë (10:35)

­£²â¥±±º¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡ÝÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë (13:10)

­¤²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë ¡ÝÍ­ÅÄ¹©¤È¼¢²ì³Ø±à¤Î¾¡¼Ô (15:45)