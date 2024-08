「めちゃくちゃかっこいオフショットありがとうございます!」

映画『キングダム 大将軍の帰還』公式アカウントは8月2日、X(旧Twitter)を更新。山崎賢人さんと大沢たかおさんのオフショットを公開しました。(※崎は「たつさき」)同アカウントは「オフショットをお届け」とつづり、1枚の写真を投稿。山崎さんと大沢さんのツーショットを公開。2人の鍛え上げられた腕が魅力的で、思わずくぎ付けになってしまうショットです。さらに「2000年以降シリーズ化された邦画実写作品で4作連続興行収入50億突破は史上初」とつづり『キングダムシリーズ』が4作連続興行収入が50億を突破したことを報告。ファンから祝福の声が集まっています。

コメント欄では、「すごい腕だなー」「腕太っっ」「見にいこうかなあ!」「50億突破!おめでとうございます」「まだまだキングダムの夏を楽しませて貰います」「大きさ!!感動をもう一度みにいきたい!!」「めちゃくちゃかっこいいオフショットありがとうございます!」との声が寄せられました。7月22日の投稿では「本編上映後は割れんばかりの拍手が巻き起こりました」とつづり、山崎さんがニューヨーク・アジアン映画祭の授与式に参加した際のオフショットを披露しました。4枚目の写真は、観客の前で「The Best from the East Award」の受賞トロフィーを持った山崎さんの貴重なショットです。ファンからは「世界から受賞頂けて光栄です」「世界のキングダムになりましたね!」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)