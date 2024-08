開場100周年を迎えた「阪神甲子園球場」がなんとバンダイのカプセルトイ「ガシャポン(R)」にミニチュアサイズになってやってきた! なんとあのサイレンや応援歌の音声も楽しめちゃう、ハイスペ仕様だ。2024年8月1日に開場100周年を迎えた「阪神甲子園球場」がミニチュアサイズの立体チャームとなって「ガシャポン(R)」にやってくる。ラインナップは全部で6種類。3種は裏面のボタンを押すとサイレンや応援曲を再生することができるフィギュアとなっており、球場からあふれ出る熱い音声をお手元でお楽しみいただくことができてしまう、甲子園ファンにはたまらないスペシャル仕様。3種共通で球場サイレンと、各種1曲ずつそれぞれ『どか〜ん』、『EL CUMBANCHERO』、『狙いうち』が収録されている。

他3種は、壁面サイズの比率を実際の球場により近づけて再現した立体チャーム(音声無し)で、ノーマルver.・金ver.・銀ver.の3つのカラーバリエーションがご用意されている。立体チャームには、100周年記念ロゴのプレートとボールチェーンが付属しており、アニバーサリー感を楽しみつつ甲子園球場愛をバッグなどに付けて持ち歩くことも可能だ。熱気溢れる甲子園球場そのもの、そして球場で繰り広げられた熱い戦い……。その全てにいつでもどこでもお手元で思いを馳せることができる「ミニチュア 阪神甲子園球場」は2024年8月第1週から順次、阪神甲子園球場、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにてお取り扱いスタート!(C)阪神甲子園球場(C)1990 by FUJIPACIFIC MUSIC INC. & Sony Music Artists Inc.Words and Music by Rafael Hernandez Marin(C)1943 by PEER INTERNATIONAL CORPAll rights reserved. Used by permission.(C)1973 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.JASRAC許諾番号:T-2440066※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。