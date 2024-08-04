¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢ºòµ¨2ÉôMVP¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤ò¥ê¡¼¥º¤«¤é³ÍÆÀ¡ª¡¡°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó47²¯±ß

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West Ham United is delighted to announce the signing of Netherlands U21 international winger Crysencio Summerville.— West Ham United (@WestHam) August 3, 2024
The 22-year-old joins the Hammers from EFL Championship club Leeds United on a five-year deal with a one-year option for an undisclosed fee.