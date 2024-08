¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¢ºòµ¨2ÉôMVP¤Î¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¤ò¥ê¡¼¥º¤«¤é³ÍÆÀ¡ª¡¡°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó47²¯±ß

ウェストハムは3日、リーズ(2部)からオランダ人FWクリセンシオ・サマーフィルが完全移籍で加入したことを発表した。ウェストハムとサマーフィルは2029年夏までの5年契約を結び、さらに1年の延長オプションが付帯している。イギリスメディア『BBC』によると、ウェストハムがリーズに支払う移籍金は2500万ポンド(約47億円)+ボーナスとなるようだ。現在22歳のサマーフィルはフェイエノールトの下部組織出身。2020年夏にリーズの下部組織に加わり、2年目の2021−22シーズンからトップチームに昇格した。22−23シーズンのプレミアリーグでは28試合の出場で4ゴール2アシストを記録。2部チャンピオンシップでの戦いとなった昨シーズンは公式戦49試合の出場で21ゴール10アシストを記録し、チャンピオンシップのシーズン最優秀選手に輝いた。

West Ham United is delighted to announce the signing of Netherlands U21 international winger Crysencio Summerville.



The 22-year-old joins the Hammers from EFL Championship club Leeds United on a five-year deal with a one-year option for an undisclosed fee.