JAL、北海道発着の季節路線を運航 6路線計260便
日本航空（JAL）は、北海道を発着する季節便を7月26日から8月31日まで運航する。
毎年夏季限定で運航しているもので、運航路線は札幌/千歳〜出雲・徳島線、女満別・旭川〜大阪/伊丹線、帯広・釧路〜名古屋/中部線。女満別〜大阪/伊丹線のみジェイエアによる運航となる。機材は女満別〜大阪/伊丹線はエンブラエル190型機、そのほかの路線はボーイング737-800型機を使用する。
運航日は女満別〜大阪/伊丹線が7月26日から8月31日までの毎日、旭川〜大阪/伊丹線が8月1日から31日までの毎日、札幌/千歳〜出雲線と帯広〜名古屋/中部線が8月2日から30日までの月・水・金・日曜、札幌/千歳〜徳島線と釧路〜名古屋/中部線が8月1日から31日までの火・木・土曜。■ダイヤ
JL3426 札幌/千歳（12：20）〜出雲（14：15）／8月2日〜30日の月・水・金・日
JL3421 出雲（14：55）〜札幌/千歳（16：50）／8月2日〜30日の月・水・金・日
JL3436 札幌/千歳（12：20）〜徳島（14：00）／8月1日〜31日の火・木・土
JL3437 徳島（15：00）〜札幌/千歳（17：05）／8月1日〜31日の火・木・土
JL2102 女満別（11：20）〜大阪/伊丹（13：30）／7月26日〜8月31日
JL2101 大阪/伊丹（08：40）〜女満別（10：45）／7月26日〜8月31日
JL2112 旭川（09：50）〜大阪/伊丹（11：50）／8月1日〜31日
JL2111 大阪/伊丹（07：15）〜旭川（09：10）／8月1日〜31日
JL3304 帯広（14：30）〜名古屋/中部（16：20）／8月2日〜30日の月・水・金・日
JL3303 名古屋/中部（12：05）〜帯広（13：50）／8月2日〜30日の月・水・金・日
JL3132 釧路（14：30）〜名古屋/中部（16：20）／8月1日〜31日の火・木・土
JL3131 名古屋/中部（12：05）〜釧路（13：50）／8月1日〜31日の火・木・土