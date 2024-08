【ライブレポート】BE:FIRST『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』出演！ 白熱のパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』でのセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中!

BE:FIRSTが、8月3日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』に出演した。

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』には3年連続の出演となり、バンド編成で楽曲を披露。8月28日にリリースされる2年振りのオリジナルアルバム『2:BE』にも収録されている「Boom Boom Back」「Mainstream」「Masterplan」をはじめ、全10曲を披露し、大白熱のパフォーマンスでオーディエンスを沸かせた。

今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開されている。ぜひチェックしよう。

BE:FIRSTの2024年の夏はまだ始まったばかり。音楽フェスへの出演やアルバム『2:BE』のリリースとリードトラック「Blissful」の先行配信を控えている。これからもBE:FIRSTに注目しよう。

【セットリスト】

Mainstream

Masterplan

Brave Generation

Scream

Set Sail

Don’t Wake Me Up

Shining One

Great Mistakes

Bye-Good-Bye

Boom Boom Back

リリース情報

2024.08.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Blissful」

2024.08.28 ON SALE

ALBUM『2:BE』

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』セットリスト

https://befirst.lnk.to/RIJF2024_SETLIST

