HEY-SMITH主催＜HAZIKETEMAZARE 2024＞タイムテーブル発表
10月26日・27日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催フェス＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞のタイムテーブルが発表された。
初日となる10月26日はKUZIRAからスタートし、04 Limited Sazabys、SiM・THE ORAL CIGARETTS、2日目となる10月27日にはアメリカからThe Suicide Machines、マキシマム ザ ホルモン、SUPER BEAVER、各日の大トリとなる主催のHEY-SMITHまで、2日間全バンド被りなしのタイムテーブルとなった。
＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：開場9:00 / 開演10:30
出演：
[10月26日(土)]
HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / ヤバイT シャツ屋さん
[10月27日(日)]
HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Suicide Machines(U.S) / マキシマム ザ ホルモン
[MC] R藤本(両日出演)
[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)
イベント公式サイト
http://haziketemazare.com/2024/
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