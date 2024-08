10月26日・27日に大阪・泉大津フェニックスにて開催されるHEY-SMITH主催フェス<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>のタイムテーブルが発表された。初日となる10月26日はKUZIRAからスタートし、04 Limited Sazabys、SiM・THE ORAL CIGARETTS、2日目となる10月27日にはアメリカからThe Suicide Machines、マキシマム ザ ホルモン、SUPER BEAVER、各日の大トリとなる主催のHEY-SMITHまで、2日間全バンド被りなしのタイムテーブルとなった。

<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>



日程:2024年10月26日(土)、27日(日)会場:大阪・泉大津フェニックス時間:開場9:00 / 開演10:30出演:[10月26日(土)]HEY-SMITH(両日出演) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ハルカミライ / ヤバイT シャツ屋さん[10月27日(日)]HEY-SMITH(両日出演) / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Suicide Machines(U.S) / マキシマム ザ ホルモン[MC] R藤本(両日出演)[Performance]team GOOD SKATES(両日出演)イベント公式サイトhttp://haziketemazare.com/2024/