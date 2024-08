miletが自身最多21か所での全国ホールツアー<milet live tour “stairs” 2024>を、8月3日(土)千葉・市川市文化会館を皮切りにスタートした。今ツアーも、セットリスト・演出・衣装・グッズデザイン等、miletが何度もスタッフと話し作り上げ、大きな盛り上がりをみせている。miletも「この日を本当に楽しみにしていました。ここに集まってくれて、歌を聴いてくれて、受け取ってくれて本当にありがとうございます。今日がこのlive tour “stairs”の1段目です。最後までみんなでこの階段を完成させたいと思います」と集まったファンに、感謝を伝えていた。

milet Asia Tour 2024 in Hong Kong2024年11月7日(木) 香港/AsiaWorld-Expo, Hall 10チケット一般発売日:2024年8月8日 13:00 ※現地時間/日本時間14:00公演情報:Clockenflap https://www.instagram.com/clockenflap/WONDERLIVET 20242024年11月8日(金)~10日(日) ソウル/KINTEX HALL 7·8·9Bチケット一般発売日:2024年8月8日 12:00 ※現地時間/日本時間12:00公演情報:WONDERLIVET https://www.wonderli.vet/※miletの出演日は後日発表となります。milet Asia Tour 2024 in Shanghai※会場・日程など詳細は後日、追って発表致します。公演情報:EUPHORIC PRODUCTION https://weibo.com/eupdmilet Asia Tour 2024 in Taipei2024年11月30日(土) 台北/Taipei Music Center公演情報:大鴻藝術 BIG ART https://www.facebook.com/bigart.tw