【京都】部屋中に“詩”が隠された、期間限定「詩のホテル」に泊まってみたい…。即完売したグッズも登場するよ

京都・九条にあるホテル「 HOTEL SHE, KYOTO(ホテル シー キョウト) 」にて、詩人・最果タヒさんとコラボした期間限定のコンセプトルーム、「詩のホテル」がオープン。9月7日(土)〜12月31日(火)の期間中、いたるところに詩が隠された、不思議なお部屋に泊まることができるんです。京都の期間限定コンセプトルーム「詩のホテル」「詩のホテル」は、詩人・最果タヒさんと、デザイナー・佐々木俊さんの呼びかけによって、2019年12月に実現したコラボ企画。

身の回りにあるにもかかわらず、意識を向けることの少ない“言葉”という存在に着目し、「詩に泊まる」というアイデアを具現化したコンセプトルームです。当初は3カ月・3室限定での宿泊プランを販売をしたところ、約1週間で予約枠が完売するほどの人気で、2020年7月まで期間を延長して実施されたといいます。このたび詩人・最果タヒさんとの再タッグが実現し、「詩のホテル」が再び登場。再販の声が多かったコラボグッズもお目見えするというから、そちらも見逃せません!部屋中に“詩”が散りばめられてるよ3部屋の宿泊プランが用意されている、コンセプトルーム「詩のホテル」には、“言葉”が部屋中に散りばめられています。今回のリバイバルに合わせて、再び最果さんに詩を書き下ろしてもらい、デザインも、佐々木俊さんに手掛けてもらったのだとか。部屋のいたるところにその場所、物にまつわる詩が隠されていて、新しい言葉との突然の出合いを楽しめるんです。最果タヒさんファンにとっては、たまらない体験ですよね。おしゃれなグッズも見逃せない前回即完売したという大人気のコラボグッズも、最新バージョンでお目見えします。詩がデザインされたルームキーやステッカー、ペアマグカップは、どこか儚げで繊細な雰囲気が素敵…。9月7日(土)より、HOTEL SHE, KYOTO店頭と特設サイトにて販売されますよ。HOTEL SHE, KYOTOに一緒に泊まった友達やパートナーとお揃いにすれば、旅の大切な思い出になるはず。さらに、特別なカフェメニューや書店との連動企画など、京都に拠点を置く企業とコラボした特別な体験・グッズの販売なども予定しているというから、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。ホテルを飛び出して、周辺地域にも“詩”が…9月7日(土)の宿泊開始に先がけて、「詩のホテル」と連動した特別な展示もスタート。「旅のすべてが詩だったら?」というコンセプトのもと、HOTEL SHE, KYOTOが位置する京都市南区の周辺地域にも、最果さんが書き下ろした「詩の広告」が順次展示されているといいます。駅や銭湯、周辺のお店まで詩に包まれるから、ホテルを出ても詩のつくりだす世界観に浸ることができる、他にはない体験。ホテルに泊まる予定がない方も、「詩の広告」目当てにさまざまな場所に足を運んでみるのもいいかもしれませんね。京都旅行の予定を立てちゃお“言葉の宿泊体験”ができるコンセプトルーム「詩のホテル」は、8月1日(木)より予約がスタートしています。時期によって変動しますが、価格は1部屋あたり1万6000円〜。客室数は3部屋で、ツインルームとダブルルームの2タイプからチョイスできますよ。大人気の宿泊プランは、すぐに予約が埋まってしまう可能性も。ぜひ早めに京都旅行の予定を立てて、予約を済ませておきましょう。HOTEL SHE, KYOTO「詩のホテル」概要期間:9月7日(土)〜12月31日(火)宿泊分住所:京都府京都市南区東九条南烏丸町16番地アクセス:各線「京都」駅八条口から徒歩10分/京都市営地下鉄「九条」駅から徒歩2分特設サイトhttps://www.chillnn.com/参照元:株式会社水星 プレスリリース