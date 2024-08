プレシーズンの“エル・クラシコ”はバルサに軍配！　パウ・ビクトルの2発でレアル撃破

『Soccer Champions Tour 2024』が現地時間3日に行われ、レアル・マドリードとバルセロナが対戦した。アメリカ・ニュージャージー州で行われているプレシーズントーナメントで“エル・クラシコ”が実現。欧州王者レアル・マドリードはルカ・モドリッチやエンドリッキらが先発出場。一方、バルセロナはウナイ・エルナンデス、パウ・ビクトル、マルク・カサド、マルク・ベルナルら“ラ・マシア”で活躍する若手が多数スタメン出場した。

💥 PAU VÍCTOR GIVES BARÇA THE LEAD IN #ELCLÁSICO! 🇺🇸 pic.twitter.com/fCH8crYRDP