今年5月に発売されたデジタル写真集『エチュード』でまさかの初グラビアを解禁! アイドルグループ「Task have Fun」のメンバー、里仲菜月(さとなか・なつき)が週刊プレイボーイの公式YouTubeチャンネルの『デジタル写真集、本人が語ってみた!』に登場してくれた。

『本人が語ってみた!』は、人気女優やタレント、アイドルが、自身のデジタル写真集について撮影エピソードを織り交ぜながら解説するプログラム。このインタビューでは、動画に収録しきれなかった撮影裏話や、結成8年のグループについてなども聞いた。

――動画収録お疲れ様でした! しっかりされていて大人っぽいですよね。

里仲 ありがとうございます! グループ内ではおちゃらけキャラというか元気な感じなんですけど、最近は「落ち着いているね」って言われることがすごく増えました。

――デジタル写真集『エチュード』でグラビアを解禁。20歳の節目として挑戦されたそうですね。

里仲 「菜月ちゃんはグラビアやらないの? やったほうがいんじゃない?」とか言っていただくことが多かったんですけど、学生のときは恥ずかしくて自信もなくて一歩踏み込めなかったんです。でも、二十歳になってお仕事の幅をもっと広げたくて挑戦しました。

――Task have Funのメンバーとして中1から活動を始め、今年は結成8周年。中高生時代をずっと見てきたファンの方だと親目線になっちゃうんじゃない?

里仲 まさにその通りで、私を娘のように思ってくれる方も多いみたいで。「デジタル写真集は買ったけど、まだ恥ずかしくて見られない」みたいな方が結構いました(笑)。





――メンバーの反応はどうでしたか?

里仲 撮影のオフショットをタスク(Task have Fun)のグループLINEに送ったら、めっちゃ好評で! 「体のラインもキレイだし、顔もすごくキレイ」って褒めてくれました。撮影に向けてダイエットを頑張っているのを一番近くで見てくれていたので、うれしかったです。

――今年でグループ結成8年もすごいですけど、メンバーが初期から変わらないって珍しいですよね。

里仲 なんで続いているんだろうと考えたとき、やっぱり仲の良さはあると思います。メンバーは私の一番の理解者というか、"私の取り扱い説明書を持っている人たち"って言っても過言ではないくらい一緒にいる時間が長いので、3人の絆がどんどん深まったのかなと思います。

――撮影前からグラビアのことは話していたんですか?

里仲 グラビアやるって決まって、メンバーにすぐ伝えました。おめでとうって祝福してくれて、「頑張ってね。でもムリしないでね」って気にかけてくれて。自分のことのように喜んでくれました。それこそ、ふうちゃん(熊澤風花)はグラビアをやっているので、こうしたほうがいいよってアドバイスもしてくれて。

――どんなアドバイスを?

里仲 できないポーズだったら"できない"ってちゃんと言ったほうがいいよとか、撮影前のダイエットはちゃんと食べながら頑張ってねとか、的確なアドバイスをくれて。撮影前って過度に食事制限しちゃうじゃないですか。ただ、食事を抜いて不健康に見えるのも良くないからって。そうならないように、お米も食べて運動を頑張っていました。

――運動といえば、動画で「ジャンプ力に自信がある」って言っていましたね。

里仲 飛び跳ねる振り付けが多いので、ライブでもよくジャンプしています。メンバーみんな体力があるんですけど、私は両親が元自衛官でスポーツ一家なので生まれ持ってのDNAがちょっと違うと思っていて(笑)。

――それは身体能力高そうですね。

里仲 おじいちゃんの代から自衛官の家系なので、日常的に体を鍛えるってことは心がけていて。家族旅行で富士山登るとかみんなでテニスするとか、なにかと運動がついてくるような家系ですね。散歩も好きなので、みんなで歩くこともあります。

――グラビア撮影前は毎日ウォーキングしたそうですが、目的地を決めずに歩くのってしんどくないですか?

里仲 そうですか? 好きな音楽聴いて無心で歩いているので......。気づいたら6キロとか日常茶飯事すぎて、疑問を抱いたことがなかったです!





――グラビア撮影時は20歳でしたが、今月で21歳になりました。誕生日はどう過ごしていたんですか?

里仲 7月10日に日付が変わって21歳になった瞬間は、お風呂上がりでフェイスパックしていました。友達から連絡きて「え! 21歳になっちゃった」みたいな感じで(笑)。誕生日当日に生誕祭をやって、家に帰ってからお風呂入ってすぐ寝ちゃいました。

――生誕祭があるっていいですよね。

里仲 節目とかじゃなくても毎年ファンの方々が集まって盛大にお祝いしてくれるので、誕生日が来るのが楽しみですね。21歳の生誕祭が終わって、すでに来年が楽しみです!

――では、21歳の抱負は?

里仲 タスクは結成8周年を迎えて、20歳で初めてグラビアに挑戦させていただいて。アイドル9年目を頑張りつつ、グラビアはまだデビューしたてなのでもっといろんな表情を見せていけたらいいなって思います。いろんな人に里仲菜月の存在を知っていただけるように、頑張っていきたいです!

――8月は夏フェスやライブで忙しいと思いますが、プライベートで夏にやりたいことは?

里仲 私、夏のイベントとかめっちゃ好きなんです! バーベキューはもう6月にしたので、奇跡的に連休があったらプールとか海に行けたらいいな。あと、沖縄が大好きなので去年の夏も行ったんですけど、今年も夏のライブを全力でやり切ってから沖縄に飛びます!

――沖縄のどんなところが好き?

里仲 東京はやっぱり人が多いですし、時間の流れ方が早いじゃないですか。沖縄に行くとゆったり時間が流れている感じがあるので、それがすごく心地いいんですよ。

――いつかグラビアの撮影でも沖縄行けたらいいですね。

里仲 沖縄行けるんですか!? ちょー行きたいです!! 撮影で一番行きたい場所かもしれないです。夏の海ロケも行きたいですし、真冬にマフラーで水着とかもいいなって思いますし、サウナグラビアとかやってみたいシチュエーションもいろいろあって。やっぱり21歳は、個人のお仕事としてグラビアに力を入れていきたいと思います!

『エチュード』 里仲菜月 撮影/カノウリョウマ 価格/1100円(税込)

取材・文/釣本知子 撮影/白木淳也 写真/カノウリョウマ