½Ð¾ìÏÈ¤ÎÊÖ¾å¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¾¾ÅÄ¾æ»Ö»á¡¡½ÅÍ×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÁª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¼ïÌÜ¤Ï¡Ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¡Âè£¹Æü¡¡¢¦¶¥±Ë¡Ê£³Æü¡¢¥é¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢£³Ê¬£´£µÉÃ£±£·¤Ç£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤ò¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¾æ»Ö»á¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡ÆüËÜ¤Ï£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤«¤é¤ä¤ä¥¿¥¤¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬º£¤ÎÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤»¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥±Ë¤Ï´ðËÜ¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤À¤¬¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¥ê¥ì¡¼¤Ë¸Â¤ì¤Ð»ä¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡Ê£´£°£°¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¶ä¡Ë¤È¥ê¥ª¡Ê£¸£°£°¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼Æ¼¡Ë¤Ç£²¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤òºî¤ê¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â£²£·Æü¤Î£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Áª¹Í´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÏÈ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Áª¹Í´ð½à¤ò¼é¤ë»ö¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Î°Ù¤Ë¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¥ê¥ì¡¼¤Î¼ïÌÜ¿ô¤âÁý¤¨¡¢¤½¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÇ¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¹Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ÎÃæ¤ÇËèÆüÃ¯¤«¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤Ï¹â¤Þ¤êÎÉ¤¤Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¼ä¤·¤¯¸Â¤ê¤À¡£¼ïÌÜ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤¿¡£ÆÃ¤Ë£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¡¢Áª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Í³·Á¤Î¶¯²½¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð£´Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢£´Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÄê¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¶¯²½¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊËÌµþ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë