マイクロソフト「Surface Laptop 5」、「Surface Pro 9」がAmazonでセール
Amazon.co.jpで、マイクロソフトの「Surface Laptop 5」や、「Surface Pro 9」がタイムセール価格で購入できる。
Surface Laptop 5
第12世代Core i5にRAM 8GB、ストレージ512GB、Office Home & Business 2021を搭載する「Surface Laptop 5」と「Surface Arc Mouse」のセットは、通常22万6358円→18万3106円（19%割引）で購入できる。さらに、執筆時点では1万1583円割引クーポンも適用可能。
Surface Pro 9
Surface Pro 9は、第12世代Core i5にRAM 16GB、ストレージ256GB、Office Home & Business 2021を搭載するモデルは、通常価格31万8780円→25万4999円（20%割引）で購入できる。
第12世代Core i7にRAM 16GB、ストレージ512GB、スリム ペン2付きシグネチャーキーボードが付属するモデルは、通常価格35万2440円→27万7880円（22%割引）で購入できる。