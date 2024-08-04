²Æ¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¡Ô¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¡Õ¤ÈÏ·¤±¤ä¤¹¤¤¥«¥é¥À¤Ë¡Ä¡©¡¡Ï·²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö°Õ³°¤Ê¿©¤ÙÊª¡×
¡ÖÌ¿¤Î²ó¿ô·ô¡×¥Æ¥í¥á¥¢
¤½¤â¤½¤â¡ÖÏ·²½¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡£
º£Ç¯92ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Ê¤ª¸½Ìò¤Î¡¢½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÉû³ØÄ¹¡¦¹áÀîÌ÷Íº»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖºÙË¦Æâ¤Î°äÅÁ¤òÃ´¤¦À÷¿§ÂÎ¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢É³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¡Ø¥Æ¥í¥á¥¢¡Ù¤¬Ï·²½¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙË¦Ê¬Îö¤Î¤¿¤Ó¤ËÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¥Æ¥í¥á¥¢¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤ÈºÙË¦Ê¬Îö¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊ¬Îö¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÙË¦¤¬Ï·²½ºÙË¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·²½ºÙË¦¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼÷Ì¿¤¬¿Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Æ¥í¥á¥¢¤Ï¡ØÌ¿¤Î²ó¿ô·ô¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹¼÷¤Î¿Í¤¬»ý¤Ä¥Æ¥í¥á¥¢¤ÏÄ¹¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»½Ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ï·²½¤òÃÙ¤é¤»¤ë¥«¥®¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µÊ±ì¤ä¹â·ì°µ¡¢ÈîËþ¤Ê¤É¤ÇºÙË¦¤¬ËýÀ±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤ÈÊ¬Îö¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥Æ¥í¥á¥¢¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥Æ¥í¥á¥¢¤ÎÃ»½Ì¤òÃÙ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ÎÍÕ»À¤À¤È¹áÀî»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÍÕ»À¤Ï¥Æ¥í¥á¥¢¤ò´Þ¤àDNA¤Î¹çÀ®¤ä½¤Éü¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î6³ä¤Ï¡¢ÍÕ»À¤¬·çË³¤·¤ä¤¹¤¤°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍÕ»À¤Î´Þ¤Þ¤ì¤ë¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ëÎÐÃã¤âÎÉ¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹áÀî»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÍÕ»À¤Ï¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È½ù¡¹¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÃã¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥×¥ê¤ÇÂçÎÌÀÝ¼è¤¹¤ë¤È·ò¹¯Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹òÎà¤ËÍÕ»À¤ò²Ã¤¨¤¿ÍÕ»ÀÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Åü¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë
ËýÀ±ê¾É°Ê³°¤Ë¥Æ¥í¥á¥¢¤ÎÃ»½Ì¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö»À²½¡×¤È¡ÖÅü²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¿©¤ÙÊª¤¬Ï·²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¤¬¡¢²á¾ê¤ÊÅü¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¡ÖAGEs¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÅü²½¡×¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
¤ß¤¾¤°¤Á¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤Î¹Â¸ýÅ°»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ËÅü¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¡ØÅü²½¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ®¤á¤Þ¤¹¡£²ÌÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÌÅü¤ÏÂ¾¤ÎÅüÎà¤ÈÈæ¤ÙÅü²½¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¡¢²á¾êÀÝ¼è¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²Û»Ò¥Ñ¥ó¤äÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÌÅü¥Ö¥É¥¦Åü±ÕÅü¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¹Â¸ý»á¤Ï¡¢²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤â¡¢ÈîËþ¤äÈè¤ì¤Ë´Ø·¸¤·¡¢Ï·²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤¦¤á¤ó¤ä¤¦¤É¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤è¤ê¤â½½³ä¤½¤Ð¤äÇ¼Æ¦¡¢Æ¦Éå¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÉ¤¤¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤è¤ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼÷Ì¿¤Ï±ä¤Ó¤Þ¤¹¡×Ï·²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2024Ç¯8·î3Æü¹æ¤è¤ê
¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤è¤ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¼÷Ì¿¤Ï±ä¤Ó¤Þ¤¹¡×Ï·²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×