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¡ÒÎãÊ¸¡ÓHave you seen my cat?¡Ê»ä¤ÎÇ¸«¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ë¡¡
¡ÒÎãÊ¸¡ÓDid you see Mt. Fuji yesterday?¡ÊºòÆüÉÙ»Î»³¸«¤¨¤¿¡©¡Ë
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¡ÒÎãÊ¸¡ÓIt was nice to see you.¡Ê²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ë
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¡ÒÎãÊ¸¡ÓI¡Çll see if there are any showings for the movie tonight.¡Êº£Ìë¤½¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Í¡£¡Ë
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¢¡see sb off¡Ê¡Á¤ò¸«Á÷¤ë¡Ë
¢ÍMy host family saw me off at the airport when I left.¡Ê»ä¤Î¥Û¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï½ÐÈ¯¤¹¤ë¤È¤¡¢¶õ¹Á¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ë
¢¡see through sth/sb¡Ê¡Á¤ò¸«È´¤¯¡Ë
¢ÍHe acts all smooth, but I can see through him.¡ÊÈà¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ë
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¢¡¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Ûlet me see / letʼs see¡Ê¤¨¡¼¤Ã¤È¡Ë
¢ÍMayu: Do you know what ¡Èsuffix¡É means?¡Ê¡Ösuffix¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤ï¤«¤ë¡©¡Ë¡¡
Forrest: Uhh let me see... I think I need to Google it.¡Ê¤¢¤¢¡¢¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡£¡Ë
¢¡Long time no see.¡Êµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£¡Ë
¢ÍForrest: Hey! Long time no see.¡Ê¤ä¤Ã¤Û¡ª¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£¡Ë¡¡
Mayu: Hey! How was your trip to America?¡Ê¤ä¤Ã¤Û¡ª¡¡¥¢¥á¥ê¥«Î¹¹Ô¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡Ë
¢¡see sth coming¡Ê¡Á¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¦¡Ë
¢ÍNobody saw the alien invasion coming.¡ÊÃ¯¤â±§Ãè¿Í¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ë
¢¡¡ÚÄ¶½ÅÍ×¡Ûsee if¡Ê¡Á¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¡Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ë
¢ÍText Bailey and see if she¡Çs free tonight.¡Ê¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢º£Ìë¶õ¤¤¤Æ¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¡Ë
¢¡see the point¡Êof sth¡Ë¡Ê¡Ì¡Á¤Î¡Í½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤¹¤ë¡Ë¡¡¢¨¤·¤Ð¤·¤ÐÈÝÄêÊ¸¤Î·Á¤Ç
¢ÍI don¡Çt see the point of watching the credits in a movie theater.¡Ê±Ç²è´Û¤Ç¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ë
¢¡seeing things¡Ê¸¸³Ð¤ò¸«¤ë¡Ë
¢ÍWhen I ran into Bill for the first time in years, I thought I was seeing things.¡Ê¤«¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥ë¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸¸³Ð¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ë
¢¡Iʼll see what I can do.¡Ê¤ä¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ë
¢ÍMayu: My computer is broken. Do you think you can fix it?¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ä¾¤»¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡Ë
Forrest: I¡Çm not sure, but I¡Çll see what I can do.¡Ê¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¡£¡Ë
¡ÚÃø¼Ô¡ÛMayu¡¡
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¡ÚÃø¼Ô¡ÛForrest Baker¡¡
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