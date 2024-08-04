¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¦£Ç·»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡Û¼èÄ»Íº¸ã¡Ö¼«Ê¬¤¬Á°¤Ç¤ä¤ë¡×Æî´ØÀª¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡×¤Ï£´Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡££±£²£Ò¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¤ÏÆî´Ø£Ö£ÓÃæ¹ñÀª¤Î¹½¿Þ¡£Ãæ¹ñ¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤òÌ³¤á¤ë¼èÄ»Íº¸ã¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤Ïµ¤¹ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¡£
¡¡£³Æü¤Î½à·è¾¡£±£±£Ò¤Ç¤Ï£ÓÈÉ¡¦¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£µ¡áÆÊÌÚ¡Ë¤È¤ÎÆ§¤ß¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂåÌ¾»ì¤Î¥¬¥à¥·¥ã¥é¶î¤±¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·è¾¡¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Á°¤Ç¡×¤ÈÃæ¹ñ¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ò»Ö´ê¡£¡ÖÍµÍ§¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇÎý½¬Ãç´Ö¡£°ì¤ÄÍµÍ§¡Ê¤ÎÍ¥¾¡¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£àÍµÍ§¤Î¸å¤í¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«á¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ê¬¤¬ÈÖ¼ê¤À¤È¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼å¤¯¤Ê¤ë¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍµÍ§¤È¥´¡¼¥ëÁ°¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£