追加料金で「ファーストシート」なども使えます。

「ウエストエクスプレス銀河」の関空乗り入れは初



観光列車「ウエストエクスプレス（WEST EXPRESS）銀河」（画像：PIXTA）。



JR西日本と日本旅行は2024年9月28日（土）と翌29日（日）、観光列車「ウエストエクスプレス（WEST EXPRESS）銀河」を使った「関西国際空港 ナイトビューと制限区域内ツアー」を実施します。ツアーでは、「ウエストエクスプレス銀河」が初めて関西空港線へ乗り入れるとのことです。行程は以下の通り。

京都駅22時37分発→【ウエストエクスプレス銀河】→大阪駅（うめきたエリア23時34分発）→※日付変更※→関西空港駅0時41分着→【徒歩】→関西国際空港第1ターミナル→【バス】→関空展望ホール スカイビュ（夜間特別開放〈約60分〉）→【バス】→関西国際空港制限区域内ツアー（約90分）→【バス】→関西国際空港第1ターミナルもしくは「ウエストエクスプレス銀河」車内（出発までフリータイム〈約80分〉）→【徒歩】→関西空港駅4時48発→【ウエストエクスプレス銀河】→大阪駅（うめきたエリア5時59分着）→京都駅6時43着

列車の座席指定はできず、2・3号車の普通車指定席（リクライニングシート）以外は別途代金（5000円〜）が必要です。3・4・6号車のフリースペースも使えます。

関西国際空港では、バス車内より制限区域内を見学でき、格納庫前、国際貨物上屋、連絡誘導路、滑走路間近の場周道路などを巡ります。さらに60分間、展望ホール スカイビューを特別開放します。

旅行代金は大人2万9800円、子ども2万6800円。対象は6歳以上です。JR運賃やバス代金、記念乗車証代などが含まれます。申し込みは8月5日（月）14時から、ウェブサイト「tabiwaトラベル」で受け付けます。